Украинские беженцы 2022: как добраться до границы, где ее перейти, какие документы нужны, где жить за рубежом

Огромный поток украинцев на запад, который начался ранним утром 24 февраля, когда в украинских городах завыли первые сирены воздушной тревоги и началась война, развязанная Россией протий Украины, увеличивается с каждым днем. Количество беженцев из Украины в соседние страны уже превысило 1,2 млн человек. Насколько реально украинским женщинам, детям, старикам попасть в безопасное место на территории страны или выехать в соседние страны? Правда ли, что переход границы упростили и где получить статус «временная защита»? Стоит ли стоять в пешей очереди по 10-12 часов на холоде? Delo.ua отвечает на главные вопросы беженцев и дает ссылки на полезные телеграм-каналы и сайты для беженцев

Десять дней на территории Украины идет война, развязанная Россией. Оккупанты обстреливают крылатыми ракетами, «градами», «ураганами» и «смерчами» украинские города и села, разрушая жилые кварталы, мосты, дороги. Жертвами обстрелов уже стали более тысячи мирных жителей. С начала войны погиб 351 мирный житель (включая 38 детей), число раненых - 707 (71 ребенок). Спасаясь от смертоносных ракет русских «освободителей», женщины, дети, старики ищут убежище в Европе - в приграничных Польше, Румынии, Венгрии, Молдове, либо уезжают дальше - в Германию, Италию, Чехию и другие европейские страны.

За день границу пересекают более 120 тысяч человек и 14 тысяч автомобилей. Больше всего украинских беженцев приняла Польша — около 700 тысяч человек. Всего же ЕС ожидает около 10 миллионов украинцев, спасающихся от войны. На их поддержку Евросоюз выделил 500 млн евро.

Где и как получить новый статус «временная защита»?

Гражданам Украины, пресекшим границу 24 февраля (день начала войны) разрешено находится в странах ЕС один год. Это позволяет статус "временная защита", директиву о котором приняли в ЕС 3 марта. И срок нахождения будет продлен еще на два года, если война будет продолжаться. Кроме того, этот статус автоматически предоставляет доступ к рынку труда, образованию и социальной защите.

Временная защита – это общеевропейский инструмент для всех украинцев (может отличаться от внутреннего законодательства стран ЕС).

Но прямо сейчас статус «временная защита» украинцам получить нельзя, так как разрабатывают механизмов его выдачи. Сделать это можно будет в ближайшее время.

То, что еврпопейские страны работают над этим подтвреждает сегодняшняя новость: власти Польши разработали законопроект, который позволит беженцам из Украины легально жить и работать в Польше до 18 месяцев и этот период может быть продлен до трех лет.

Детали получения «временной защиты» на основе той информации, что есть на сегодня пояснил юрист Сергей Талалаев (дает бесплатные онлайн-консультации беженцам).

При условии оформления временной защиты для пересечения границы с ЕС достаточно: внутреннего или загранпаспорта; свидетельства о рождении ребенка; международного ветпаспорта на животное с прививкой от бешенства, если с ребенком идут родственники, нужно поручение от родителей; ковид-документы не требуются.

Заявку о временной защите (после того, как она начнет работать) надо оставлять на границе. Сделать это можно и после пересечения границы, обратившись в пограничную или миграционную службу по месту жительства.

Если границу пересекают транзитом, то статус «временной защиты» можно будет получить на границе страны, в которую въезжают на временное место жительства.

С какими документами пропускают через границу?

Из-за войны введен упрощенный пропуск, который позволяет пройти через границу, даже если нет документов, необходимых в мирное время).

В том числе:

- если у взрослого нет загранпаспорта, то достаточно предъявить внутренний паспорт гражданина Украины.

- если у ребенка нет загранпаспорта, то достаточно предъявить свидетельство о рождении.

- если дети пересекают границу без родителей, то сопровождающим их родственникам или знакомым необходимо поручение от родителей. Так как из-за войны нотариусы не работают, то достаточно написанного от руки поручения с подписью одного из родителей.

- если паспорт просрочен, за границу выпустят (за рубежом продлить срок его действия на пять лет можно в посольстве и консульстве Украины).

Что заменит загранпаспорт ребенка в странах ЕС?

Если выехали с ребенком по свидетельству о рождении, то в паспорта родителей или законных представителей вклеиваются фотографии детей с указанием их персональных данных. Эта информация удостоверяет их личность и подтверждает гражданство Украины (соответствующее постановление принял Кабмин Украины 28 февраля 2022). За рубежом сделать это можно посольстве и консульстве Украины.

Бесплатные юридические онлайн-консультации дают в пунктах для беженцев.

Юридическая помощь Служба "Довіра" Государственной пограничной службы Украины: телефон горячей линии 0 800 218 808 (бесплатно). 1598 (для звонков с мобильного). +38(044)527-63-63 (звонки из-за границы) Сайт «Помощь на границе» / Pomoc Granica Кто сейчас пересекает или уже пересек границу, кому необходима помощь. На сайте вы можете найти важную информацию и услуги: Помощь с жильем и проживанием. Юридическая помощь. Экстренные контакты. Центры поддержки беженцев. Ресурсы поддержки беженцев. Пожертвования. Сайт ТГ-канал Бесплатные юридические консультации для украинцев Group Сайт Юридическая помощь для беженцев от Сергея Талалаева Фб-страиница База юристов, нотариусов и переводчиков, которые бесплатно предоставляют услуги беженцам в Польше Пересечение границы мужчинами ТГ-канал Рецепционные центры на границе (центры помощи для беженцев) ТГ-канал Горячая линия Чопского пограничного отряда Тел: +38 067 181 42 67 Государственная пограничная служба Украины ФБ-страница Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины - Западная граница ФБ-страница Оперативные новости и оповещения ТГ-канал Переселенець UA PL Тг-канал Бесплатные юридические консультации для беженцев (Приховати)

Как добраться до границы?

Люди, бегущие от войны, вынуждены срочно, часто в панике, решать массу вопросов, связанных с эвакуацией и миграцией. Первое, что приходится решать: как добираться до приграничных пунктов - на автомобиле или поездом.

В ту же сторону - на запад - едут и те, кто выбирается из мест, где идут боевые действия, в более безопасные Львов, Трускавц, Ивано-Франковск и городки и села вокруг (хотя там тоже не спокойно: по вечерам воют сирены воздушной тревоги и есть комендантский час, но для жителей юга, севера и востока Украины, переживших ад ракетных обстрелов - это тихие места).

Куда обращаться беженцам, выезжающим в другие регионы Украины FB-страница Государственной службы по черезвычайным ситуациям. Чатбот ГЧС на WhatsApp (постоянно обновляющаяся информация) Центры помощи беженцам Винницкая область – 067 773 45 38; Волынская область – 0332 77 82 11, 066 657 09 15; Днепропетровская область – 097 881 78 66, 050 322 34 00; Донецкая область – 050 347 90 70, 095 406 27 29; Закарпатская область – 096 284 33 68, 0312 42 80 29, 0312 42 80 30 (Ужгород); Ивано-Франковская область – 0342 55 18 68, 068 376 77 62; Кировоградская область – 0522 30 50 39, 0800 50 02 38 (облгосадминистрация); Львовская область – 032 254 60 15, 032 297 59 11 (Львов), 032 259 60 31 (облгосадминистрация); Одесская область – 094 945 45 02, 067 992 66 21, 048 793 46 03, 093 392 96 15, 098 615 57 01; Полтавская область – 0800 50 22 30 (облгосадминистрация), 066 846 47 59, 050 692 74 31; Ровненская область – 0800 50 00 78 (облгосадминистрация), 0362 40 01 00 (Ровно), 098 505 83 25; Тернопольская область – 096 337 38 70, 067 720 65 56; Хмельницкая область – 067 380 17 21, 067 380 15 57, 067 380 28 08, 0382 76 45 79, 0382 76 47 00 (облгосадминистрация); Черкасская область – 068 621 80 29, 050 420 13 56, 0800 50 88 76 (облгосадминистрация); Черновицкая область – 095 153 62 98, 098 508 84 84. Горячие телефоны для беженцев, выезжающим в другие регионы Украины (Приховати)

Если говорить о скорости, то сейчас, в военное время (в отличии от мирного), приоритетным является поезд.

Все автомобильные дороги на запад – это сплошная пробка: из Киева можно тянуться до Львова и 50 часов, так как на дорогах выставлены многочисленные блок-посты, с 20.00 вечера наступает комендантский час, много времени занимает заправить машину, так как введен лимит в 20 литров. Для тех, кто эвакуируется из городов, откуда поезда уже не ходят и в случае если вывозят людей с инвалидностью, грудных детей или «зоопарк» из кошек и собак, выбора нет - автомобиль.

Но тогда надо быть готовым провести в дороге несколько суток и предварительно найти, где остановиться на ночлег.

«Прихисток» (ночлег или отдых во время дороги по территории Украины) Сайт чат-бот "Прихисти Українців" @shelter_for_ukrainians_bot Полезные телеграмм-каналы: SafeHomeUA, Добрі сусіди, Закарпаття допомагає, WinWin. Realty, ДОПОМОГА Закарпаття, Помогаем уехать, Вінниця. Прихисток біженців, UAhelpinfo Транспорт. Жилье База информации: информации file:///C:/Users/ev555/Downloads/Telegram%20Desktop/%D0%91%D0%90%D0%97%D0%90%20%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0 %9D%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2_%D0%96%D0%98%D0%A2%D0%9B%D0%9E.pdf Где остановиться на ночлег? (Приховати)

Информацию, где можно остановиться переночевать, можно найти в телеграм-каналах, которые ведут волонтеры.

Информацию, где можно остановиться переночевать, можно найти в телеграм-каналах, которые ведут волонтеры. Там можно оставить свой запрос и найти машину. Часть водителей вывозят людей на волонтерских началах. Есть телеграм-каналы, где публикуют объявления о платных поездках. Стоимость - как договоришься. Спасающие своих близких из-под обстрелов люди, готовы платить много.

Ситуация на дорогах меняется ежедневно. Так, сегодня утром, 7 марта, закрыты дороги в сторону границы с Молдовой: проезд автотранспорта со стороны Одессы через Затоку, Белгород-Днестровский.

Как добраться до западной границы на поезде

Один из плюсов эвакуации на машине - можно взять кроме тревожного чемоданчика сумку или чемодан побольше. Это не получиться у тех, кто решил ехать ближе к западной границе на эвакуационных поездах (а ими стали все пассажирские поезда с вокзалов украинских городов).

Эти поезда берут штурмом, так как желающих уехать очень много. И тем, кто взял с собой большой чемодан часто приходится оставлять его провожающим, а то и бросать на перроне.

Хотя Укрзализныця и призывает соблюдать правило «сначала женщины, дети, старики», паника берет свое. Давка при посадке на поезд серьезная. Люди набиваются в вагоны плотно, в том числе занимают туалет. Едут стоя. У некоторых получается попасть в поезд на третий-четвертый раз.

Киевский вокзал. Фото: УЗ. Татьяна Довгань

Где узнать расписание поездов на Западную Украину

Узнать расписание эвакуационных поездов на Западную Украину можно за сутки до отправления. Оно вывешивается на фб-странице Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia.

Там же публикуется актуальная карта работающих вокзалов.

В Киеве поезда отправляются не только с Центрального вокзала, но и со станции Дарница, и жителям Левого берега разумней садиться там.

В ожидании поезда на Западную Украину. Март 2022. Фото: УЗ

Как добраться до границы с вокзала во Львове

На вокзале во Львове есть волонтеры, которые подсказывают, как добраться до пунктов пропуска на границе.

Первый способ уехать к пропускным пунктам: с вокзала во Львове ходят электрички в Польшу. Например, 5 марта туда можно было уехать напрямую на 14 поездах (10 – из Львова до станций Пшемисль, Хелм, Хрубешув, один - из Киева до Варшавы (через станцию Хелм) и два - из Запорожья до станции Хелм.

Расписание электричек в Польшу можно увидеть за сутки до отправления на сайте УЗ и на странице на фб-странице Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia.

На электрички большие очереди. Очевидцы говорят, что надо готовится простоять часов шесть и больше.

Те, кто пересек польскую границу на электричке, делают такое предупреждение (это касается электричек во всех направлениях): «Скажу собственное мнение: электричка Львов-Пшемысль очень сложна. В вагонах душно, люди ехали стоя, туалета нет. Советую выбирать на крайний случай…», - написала в ФБ Нина Мищенко.

Второй способ добраться до пропускных пунктов на границе: на автобусах, бусиках и автомобилях.

Волонтёры на привокзальной площади помогут найти нужный автобус, который подвозит максимально близко к КПП тех, кто решил переходить границу пешком. Это бесплатные автобусы.

Есть волонтеры которые бесплатно везут и через границу (тут стоит учитывать, что в автомобильной очереди простоять придется намного дольше, чем в пешей).

Можно найти и платный вариант поездки к границе: машину или автобус.

Есть платные бусики до пешеходной полосы - около 150-200 грн. На автовокзале есть платные автобусы, которые перевозят через границу - за 500-1500 грн с человека.

Если людей до границы везет на машине мужчина-родственник (18-60 лет), многие боятся пропустят ли машину через КПП на украинских дорогах. С этим проблем не будет, но следует помнить, проехать надо успеть до комендантского часа.

На какую границу ехать?

Все пункты пропуска на западной границе работают в круглосуточном режиме. Сейчас там сотни, а на некоторых – тысячи людей: женщины с детьми, инвалиды, пожилые люди. Машин не меньше - сотни, а где-то и тысячи.

Сейчас на некоторых пунктах скапливается до 3000-5000 человек.

Время в очереди на переход границы может занять до 9-12 часов на пешем переходе (в очереди может стоять 300-500 человек) и до 20-30 часов - если на машине (в очереди может стоять и 250-500 машин, и 1000-4000).

Тем, кто переходит границу пешком следует учитывать, что придется долго стоять на холоде.

Перевозки от украинско-польской границы до Литвы (Клайпеда, Вильнюс, Каунас). При необходимости делаем трансферы прямо из украинских городов, если нет возможности выехать. Тел: +37061613777 (Аусти, звонки, мессенджеры), +370 610 25085 (Диана), +380502049951, +370 (608) 37 658 (Наташа, телеграмм) Дороги (помощь в Украине и Европе) Тг-канал Тг-канал Перевозки от границы в Польшу Тг-канал Тг-канал Тг-канал Тг-канал По всем вопросам писать - @vagner Помогаем уехать Тг-канал Опыт Тг-канал Опыт людей на границах и ЖД вокзалах Тг-канал 🇺🇦КОРДОНИ (обновляем ежечасно) Тг-канал Ukraine_help_24 Тг-канал Помощь Украинцам Тг-канал Foreigners Ukraine Help 24 Тг-канал Джерела турботи Тг-канал "Горячая линия" Ассоциации Украинских Организаций в Эстонии Помощь в Эстонии (от правительства страны). Перевозка от границы, временное бесплатное жилье, поиск работы, устройство детей в сады и школы, медицинские вопросы. Тел: +372 5350 0595 (звонок, Viber, Telegram), +372 5350 0208 (звонок, Viber, Telegram), +372 5350 0609 (звонок, Viber, Telegram), +372 5420 0809 (звонок, Viber, Telegram), E-mail: [email protected] Поезда до Германии и по Германии Сайт Тг-канал Помощь украинцам в Германии Тг-канал

Волонтеры Берлина – принимают беженцев ТГ-канал Список локальных групп по городам (Германия) ТГ-канал Victor BERLIN ТГ-канал Помощь с животными (волонтёры) ТГ-канал Полезные тг-каналы , сайты, телефоны: как уехать? где искать жилье? (Приховати)

Где узнать сколько человек или машин в очереди на границе?

О загруженности пропускных пунктов каждые три часа публикуют информацию на фб-странице Западнго региональнго управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница, чтобы люди могли сами выбирать наименее заполненные пункты пропуска.

Эту информацию сразу же постят тг-каналы помощи беженцам и многочисленные чаты, коорые создаются для обмена опытом пересечения границы ("Переселенец", "Кордон").

Один из качественных информативных ресурсов для тех, кто выезжает через границу с Польшей и намерен там остановится - сайт Наша Польша (© NASHAPolsha).

Пропускных пунктов на польской границе больше - их восемь: Ягодин, Устилуг, Угрынив, Рава Руська, Грушив, Смильныця, Кракивец, Шегини.

На румынской границе три пропускных пункта: Дьякове (нет пешего перхода), Солотвино и Порубне.

Через границу со Словакией тоже три таможни: Малый Березный, Ужгород, М. Селменци. Здесь скапливается до 1000 машин.

Через границу с Венгрией пять пропускных пунктов: Тыса, Дзвинкове , Косыно, Лужанка, Вилок. На автомобильных переходах несколько сотен машин.

Границу с Молдовой можно перейти через четыре таможни: Мамалыга, Кельменцы, Росошаниы, Сокиряны. Раньше на этих пунктах пешеходных переходов не было, сейчас открыли.

Но через некоторые пропускные пункты пешие переходы попрежднему не разрешены.

Погранслужба обращает внимание, что большинство выбирают для пересечения границы с ЕС пункты пропуска на польском участке. Рекомендует для более быстрого пересечения границы воспользоваться пунктами пересечения, которые менее загружены: это, в первую очередь, пункты на границе с Венгрией, а также с Румынией, Словакией и Молдовой.

Светлана Фесенко поделилась опытом своих родных, ехавших на Интерсити до Чопа, который выехал из Киева в полдень: Поезд битком, пожилые люди ехали стоя, места никто не уступает, даже беременным женщинам - с боем. Поезд едет долго. Все время стояли. Во Львове сразу сели на поезд Львов-Ужгород. По расписанию поезд уходит в 21.00, по факту ушёл в 12 ночи. Поезд останавливается в Мукачево, откуда можно доехать спецавтобусом до Лужанки. Наши родсвенники вышли в Чопе. Можно ехать дальше в Ужгород, там на пропускном пункте тоже есть пеший переход. В Чопе были около 4-х утра, оттуда 8 раз в день ходит электричка до ближайшего города в Венгрии - Захонь. В Венгрии были уже через три часа после приезда в Чоп. Оттуда можно ехать дальше поездом в Будапешт и далее по всей Европе. Из Чопа каждый день в 16 часов уезжает бесплатный поезд через Словакию в Чехию через Остраву, Оломоуц в Прагу. Опыт перхода границы с Венгрией. Светлана Фесенко , Киев (Приховати)

Елена Сапрыкина, 35 лет, Харьков: Я с мамой, сестрой, двумя подростками-детьми подруг и двумя кошками перешла границу с Румынией пешком. Из Харькова к переходу до пункта Порубне довез родственник. Переход границы занял 1,5 часа: вообще-то там надо идти пешком 10 км, но нам повезло – подвез местный житель-волонтер. Саму границу перешли быстро, вместе с очередью это заняло 30 минут. Животных без документов пропустили, даже не спрашивали кто там в коробке. Подростков без нотариально заверенных доверенностей пропустили. Затем поехали на автобусе в город Тимишоара, а оттуда - в Кельн к родственникам.

Опыт перехода границы с Румынией. Елена Сапрыкина, Харьков (Приховати)

Каких-то постоянных таймингов перехода нет, на одном и том же пункте ситуация одного дня может заметно отличаться от того, что там будет на следующий день.

Марина Шаповар, Одесса: Сели на жд вокзале Одессы на маршрутку до Рени. Ехали 7,5 часов вместо 4-х. В Рени нас знакомый отвез сразу на границу. Перешли быстро, так как самому младшему 4 месяца (я сама прошла вперед и попросила, чтобы пропустили). На границе выпустили мужа как многодетного. После пропуского пункта в Молдове надо было пройти пешком 8 км. Но там есть волонтеры, которые сначала покормили нас горячим пловом, напоили чаем. И там был водитель, который нас и еще несколько семей подвез к румынской границе бесплатно. Нас ждали в Румынии родственники. В Румынии тоже есть волонтеры, дали детям фрукты, памперсы на первое время, воду. Опыт пересечения границы с Молдавой. Марина Шаповар, Одесса (Приховати)

Дарья Гладских, 30 лет, Киев: Переходила границу с четырехмесячным ребенком: «Мы с мужем мгновенно собрались и уехали с малышом из Киева, как только услышали первые взрывы. Его компания еще в середине февраля сообщила, что, если начнется война, эвакуирует сотрудников на Западную Украину. Там прожили семь дней, а в ночь с четверга на пятницу, когда русские военные обстреляли Запорожскую атомную станцию, решили, что мне с сыном лучше перебраться в Польшу к друзьям. Переходила границу в Шегини, так как он самый большой, а значит и очередь движется быстрее. Меня предупредили, что в пешей очереди там стоять 9-12 часов. Но меня пропустили без очереди. И еще повезло: не пришлось идти пешком до пункта пропуска, а это 14 км - подвез дед-волонтер. Хотя я была готова идти хоть сколько, лишь бы подальше от войны. Сейчас мы с сыном в безопасности, в Кракове, где месяц можем пожить бесплатно на квартире у знакомых, пока не решу, что делать дальше.

Опыт перехода границы с Польшей. Дарья Гладских, Киев (Приховати)

На пропускных пунктах, где люди стоят часами на холоде, есть горячий чай и еда. После перехода границы тоже встречают с едой, чаем, пледами для детей. У волонтеров можно попросить сим-карту с бесплатной связью и узнать, как добраться до нужного города на бесплатных автобусах или электричках.

Тем, кто не знает, где остановиться, волонтеры помогают с бесплатной ночевкой (как правило это большие помещения со спальными местами) и с поиском жилья в дальнейшем.

Полезные тг-каналы, сайты: где искть жилье Полезные тг-каналы, сайты: где искать жилье (Приховати)

Искать жилье самим можно в тг-каналах и чатах. Например, на тг-канале «Переселенец» такое: «Польша, Познань. Пригород. До 3 месяцев бесплатно. Есть 50 мест для поселения женщин с детьми и без. Комнаты 2 ,3, 4-местные. Постельное, посуда есть. С питанием и присмотром за детьми при необходимости. Возможность работать недалеко, упаковка продуктов».

В каждой стране на вокзалах городов, куда прибывают беженцы, созданы пункты, где работают волонтеры, решающие разные задачи: юридическая консультация, поселение, обеспечение необходимыми вещами и медикаментами.

Так как поток беженцев огромен, найти жилье в Кракове, и Варшаве становится все более проблематично. Потому многие едут их Польши в Германию, Чехию, Австрию. Литву. Некоторые принимают решение ехать в страны, где пока что поток минимальный - Ирландия, Швейцария, Чехия, Франция.

Везде на границах украинских беженцев пропускают по упрощенной системе.