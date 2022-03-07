Беженцы из Украины смогут легально жить и работать в Польше до трех лет

Польское правительство разработало законопроект, который позволит беженцам из Украины легально жить и работать в Польше до трех лет.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"Украинцы смогут на законных основаниях провести в Польше 18 месяцев. Граждане Украины смогут спокойно работать в Польше. Время пребывания может быть продлено еще на 18 месяцев, в целом граждане Украины смогут пробыть в Польше до 3 лет", - говорится в сообщении.

Кроме того, поляки, которые принимают у себя украинских беженцев, получат финансовую поддержку от государства - около $8,7 (около 270 грн) в день или около $263 (приблизительно 8,5 тысячи грн) в месяц.

Кроме того, украинцы будут иметь доступ к государственным услугам на общих основаниях.

Сообщается, что в Польшу приехало уже более 1 млн беженцев, большинство – женщины и дети, пока мужчины защищают свою землю.

Отметим, в ЕС решили выдавать беженцам из Украины вид на жительство и право на работу. Как пояснили накануне в Еврокомиссии, в соответствии с ее предложением, тем, кто бежит от войны, будет предоставлена временная защита в ЕС, в частности, вид на жительство и доступ к образованию и рынку труда.

Напомним, венгерская авиакомпания Wizzair приглашает украинских беженцев на работу. В пакет, который авиаперевозчик анонсирует в соцсети, входит переезд, размещение на 30 дней в гостинице, а также содействие в получении лицензии на работу в Будапеште.