Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Общество
Дата публикации

Запустили платформу UA Talents для поиска работы переселенцам из Украины

Запустили платформу UA Talents для поиска работы переселенцам из Украины
Запустили платформу UA Talents для поиска работы переселенцам из Украины

Украинские предприниматели Иван Кичатый и Никита Оверчик совместно с Европейским технологическим сообществом для мигрантов "2hearts" запустили некоммерческую платформу UA Talents по поиску работы для вынужденно покинувших дома украинцев.

Об этом говорится в пресс-релизе проекта. 

"У каждого из нас есть родственники в Украине. Мы опустошены происходящим и не можем быть в стороне. Поэтому мы создаем технологическое решение, которое имеет целью поддержать как можно больше людей, затронутых войной. Каждый из нас постоянно получает запросы от друзей и друзей, которые потеряли работу или клиентов и ищут способы заработать на жизнь и помощь Украине. Мы уже помогаем каждому из них отдельно, но стремимся обеспечить работой каждого, кто в этом нуждается", – комментируют инициативу учредители.

UA Talents сосредоточена на двух группах населения: беженцы из Украины, вынужденные выехать в другую европейскую страну, и перемещенные лица в пределах Украины.

Цель учредителей – дать возможность украинским переселенцам быстро найти работу, в том числе дистанционную, как за рубежом, так и на родине.

"Сейчас в центре внимания платформы вакансии технологического сектора, но быстро появляются запросы на работу в других отраслях. На UA Talents компании Европы будут информировать о вакансиях не только дистанционной работы с Украиной, но и о возможности трудоустройства за рубежом",  подчеркивается в сообщении.

Уже на старте доступно 5 тысяч предложений по работе.

Инициатива привлекла поддержку со стороны технологического гиганта Meta(Facebook), таких компаний как StepStone, Axel Springer, Zalando, Bolt, Flink, Gorillas, SumUp, Ada Health, а также ряда венчурных фондов таких как Atlantic Labs, FoodLabs, Capnamic, Earlybird, H , Project A и Revent.

Кандидаты из Украины и работодатели уже сейчас могут зарегистрироваться на https://www.uatalents.com.

Работодатели, которые зарегистрируются в UA Talents, получат бесплатный доступ к кадровому резерву инициативы.

Автор:
Светлана Манько