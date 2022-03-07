Запустили платформу UA Talents для поиска работы переселенцам из Украины

Украинские предприниматели Иван Кичатый и Никита Оверчик совместно с Европейским технологическим сообществом для мигрантов "2hearts" запустили некоммерческую платформу UA Talents по поиску работы для вынужденно покинувших дома украинцев.

Об этом говорится в пресс-релизе проекта.

"У каждого из нас есть родственники в Украине. Мы опустошены происходящим и не можем быть в стороне. Поэтому мы создаем технологическое решение, которое имеет целью поддержать как можно больше людей, затронутых войной. Каждый из нас постоянно получает запросы от друзей и друзей, которые потеряли работу или клиентов и ищут способы заработать на жизнь и помощь Украине. Мы уже помогаем каждому из них отдельно, но стремимся обеспечить работой каждого, кто в этом нуждается", – комментируют инициативу учредители.

UA Talents сосредоточена на двух группах населения: беженцы из Украины, вынужденные выехать в другую европейскую страну, и перемещенные лица в пределах Украины.

Цель учредителей – дать возможность украинским переселенцам быстро найти работу, в том числе дистанционную, как за рубежом, так и на родине.

"Сейчас в центре внимания платформы вакансии технологического сектора, но быстро появляются запросы на работу в других отраслях. На UA Talents компании Европы будут информировать о вакансиях не только дистанционной работы с Украиной, но и о возможности трудоустройства за рубежом", — подчеркивается в сообщении.

Уже на старте доступно 5 тысяч предложений по работе.

Инициатива привлекла поддержку со стороны технологического гиганта Meta(Facebook), таких компаний как StepStone, Axel Springer, Zalando, Bolt, Flink, Gorillas, SumUp, Ada Health, а также ряда венчурных фондов таких как Atlantic Labs, FoodLabs, Capnamic, Earlybird, H , Project A и Revent.

Кандидаты из Украины и работодатели уже сейчас могут зарегистрироваться на https://www.uatalents.com.

Работодатели, которые зарегистрируются в UA Talents, получат бесплатный доступ к кадровому резерву инициативы.