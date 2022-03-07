Запустили платформу UA Talents для пошуку роботи переселенцям з України

Українські підприємці Іван Кічатий та Микита Оверчик спільно з Європейською технологічною спільнотою для мігрантів "2hearts" запустили некомерційну платформу UA Talents з пошуку роботи для українців, які вимушено залишили будинки.

Про це йдеться у прес-релізі проєкту.

"У кожного з нас є родичі в Україні. Ми спустошені тим, що відбувається, і не можемо бути осторонь. Тому ми створюємо технологічне рішення, яке має на меті підтримати якнайбільше людей, зачеплених війною. Кожен з нас постійно отримує запити від друзів та друзів, які втратили роботу чи клієнтів та шукають способи заробити на життя та допомогу Україні. Ми вже допомагаємо кожному з них окремо, але прагнемо забезпечити роботою кожного, хто цього потребує”, – коментують ініціативу засновники.

UA Talents зосереджена на двох групах населення: біженці з України, які вимушені виїхати в іншу європейську країну, та переміщені особи в межах України.

Мета засновників – дати можливість українським переселенцям швидко знайти роботу, у тому числі дистанційну як за кордоном, так і на батьківщині.

"Зараз у центрі уваги платформи вакансії технологічного сектору, але швидко з'являються запити на роботу в інших галузях. На UA Talents компанії Європи інформуватимуть про вакансії не лише дистанційної роботи з Україною, а й про можливість працевлаштування за кордоном", — наголошується у повідомленні.

Вже на старті є 5 тисяч пропозицій по роботі.

Ініціатива залучила підтримку з боку технологічного гіганта Meta(Facebook), таких компаній як StepStone, Axel Springer, Zalando, Bolt, Flink, Gorillas, SumUp, Ada Health, а також низки венчурних фондів таких як Atlantic Labs, FoodLabs, Capnamic, Ear, Project A та Revent.

Кандидати з України та роботодавці вже зараз можуть зареєструватися на https://www.uatalents.com.

Роботодавці, які реєструються в UA Talents, отримають безкоштовний доступ до кадрового резерву ініціативи.