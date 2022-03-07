Біженці з України зможуть легально жити та працювати у Польщі до трьох років

Польський уряд розробив законопроєкт, який дозволить біженцям з України легально жити та працювати у Польщі до трьох років.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України з посиланням на прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

"Українці зможуть на законних підставах провести у Польщі 18 місяців. Громадяни України зможуть спокійно працювати у Польщі. Час перебування може бути продовжено ще на 18 місяців, загалом громадяни України зможуть пробути у Польщі до 3 років", - йдеться у повідомленні.

Крім того, поляки, які беруть у себе українських біженців, отримають фінансову підтримку від держави - близько $8,7 (близько 270 грн) на день або близько $263 (приблизно 8,5 тисячі грн) на місяць.

Крім того, українці матимуть доступ до державних послуг на загальних засадах.

Повідомляється, що до Польщі приїхало вже понад 1 млн біженців, більшість – жінки та діти, доки чоловіки захищають свою землю.

Зазначимо, у ЄС вирішили видавати біженцям з України посвідка на проживання та право на роботу. Як пояснили напередодні в Єврокомісії, відповідно до її пропозиції, тим, хто тікає від війни, буде надано тимчасовий захист у ЄС, зокрема, дозвіл на проживання та доступ до освіти та ринку праці.

Нагадаємо, угорська авіакомпанія Wizzair запрошує українських біженців на роботу. У пакет, який авіаперевізник анонсує у соцмережі, входить переїзд, розміщення на 30 днів у готелі, а також сприяння отриманню ліцензії на роботу в Будапешті.