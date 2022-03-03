В ЕС решили выдавать беженцам из Украины вид на жительство и право на работу

Совет министров юстиции и министров внутренних дел стран-членов Европейского союза 3 марта одобрил предложение Еврокомиссии предоставить со стороны ЕС убежище лицам, покидающим Украину из-за российского военного вторжения. Об этом сообщила в своем Twitter еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

"Историческое решение в Совете юстиции и внутренних дел: ЕС предоставит временную защиту тем, кто бежит от войны в Украине. ЕС объединяется, чтобы спасать жизни!" - написала она.

В свою очередь, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди подчеркнул, что данное решение беспрецедентно и позволит дать защиту "миллионам" украинцев.

"Сегодняшнее решение Европейского союза предоставить временную защиту беженцам, бегущим из Украины, беспрецедентно. Оно обеспечит защиту миллионам людей, находящихся в пути. Мы поощряем его быстрое и широкое применение", - заявил он.

Как пояснили накануне в Еврокомиссии, в соответствии с ее предложением, тем, кто бежит от войны, будет предоставлена временная защита в ЕС, в частности вид на жительство и доступ к образованию и рынку труда.

"Мы предоставим право на жительство, доступ к рынку труда и жилье нуждающимся людям, и, наконец, с помощью методических рекомендаций позаботимся о том, чтобы те, кто спасается от войны в Украине, могли быстро попасть в ЕС, не проходя длительные формальности на границах", - заявила Йоханссон.

Речь идет о задействовании в отношении Украины, подвергшейся нападению РФ, Директивы о временной защите - документа, специально разработанного для обеспечения немедленной защиты лицам, которые в ней нуждаются, и избежания чрезмерной нагрузки на системы убежища государств-членов ЕС.

"Учитывая экстраординарный и исключительный характер этого нападения и масштабы вновь прибывших в ЕС, Директива о временной защите предлагает надлежащий ответ на нынешнюю ситуацию путем предоставления немедленной защиты и прав", - отмечают в Еврокомиссии.

Это включает право на проживание, доступ к рынку труда, получение жилья, социальной помощи, медицинской или другой помощи и средств к существованию. Для несопровождаемых детей и подростков временная защита даст право на законную опеку и доступ к образованию.

К украинцам будет применена специальная процедура защиты с упрощенными формальностями, чтобы не нагружать национальные системы предоставления убежища стран ЕС.

Кроме того, предусмотрен механизм координации и обмена информацией между странами-членами ЕС, а также с Еврокомиссией относительно возможностей этих стран по приему украинских беженцев.

При необходимости помощь принимающим странам в выполнении данного решения по их запросам будут оказывать Frontex (агентство ЕС по безопасности внешних границ), Агентство ЕС по вопросам убежища и Европол (полицейская служба ЕС).

Также разработаны методологические указания, которые позволят той или иной стране применять послабления шенгенских правил при проведении пограничного контроля, чтобы ускорить пропуск украинских беженцев.

В частности, предусмотрена возможность принятия страной ЕС решения о проведении погранконтроля во время или после перевозки беженцев в безопасное место, а не в самом пункте пересечения границы.

Также отмечается, что члены ЕС могут задействовать норму о возможности пропуска на свою территорию по гуманитарным соображениям всех неграждан Евросоюза, которые спасаются бегством от конфликта в Украине, - даже тех, у кого нет действительного паспорта.

Предусмотрена и возможность разрешения странами пересечения границы ЕС во временных пунктах пропуска или даже вообще не официальных пунктов пропуска, что помогло бы, к примеру, в случаях "если дороги к официальным пунктам пересечения границы заблокированы брошенными автомобилями".

При этом государства-члены союза должны будут принять специальные меры для облегчения въезда и выезда спасательных служб, полиции и пожарных, в том числе для предоставления медицинской помощи, еды и воды людям, ожидающим пересечения границы.

Также соответствующие европейские страны должны будут создать специальные полосы в пунктах пропуска для обеспечения проезда и возвращения организаций, оказывающих гуманитарную помощь людям в Украине.

Переселенцы из Украины смогут ввозить личные вещи без таможенных пошлин. Предусмотрены и послабления для тех, кто едет вместе с домашними животными.

В то же время в Еврокомиссии подчеркиваю, что эти рекомендации по организации пропуска беженцев не являются обязательными. Однако пограничники государств-членов ЕС могут начать использовать предоставленные разъяснения немедленно.

После утверждения меры временной защиты начнут применяться немедленно и будет действовать в течение одного года. Этот период будет автоматически продлевается каждые шесть месяцев еще на один год.

Однако Еврокомиссия может в любой момент предложить Совету ЕС прекратить временную защиту украинцев, если ситуация в Украине будет позволять безопасное и длительное возвращение лиц, которым была предоставлена временная защита. С другой стороны, предложить продлить эти меры еще на год она также сможет в любой момент.