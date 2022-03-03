Президент Молдовы Санду подписала заявку на вступление в Евросоюз

Президент Молдовы Майя Санду 3 февраля подписала заявку на вступление своей страны в Европейский Союз. Документ вскоре рассмотрят на заседании Еврокомиссии. Об этом Санду сообщила во время брифинга.

"Нужно срочно действовать, когда этого требуют обстоятельства. Сегодня мы подписываем заявку на вступление Молдовы в ЕС. Она адресована президенту Франции Эммануэлю Макрону, главе государства, которое сегодня председательствует в Совете ЕС. У Молдовы должен быть четкий европейский путь. Мы знаем, какие шаги нужно предпринять, и готовы к работе. Шаг за шагом мы пройдем все этапы, чтобы построить мирное и процветающее будущее граждан Молдовы", — сказала Санду.

В свою очередь вице-премьер-министр и министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску опубликовал текст заявки в своем Twitter.

The Republic of #Moldova has publicly announced application for membership of the #EuropeanUnion.



It is a day future generations will proudly relate to, it is the moment our country has irreversibly anchored itself in the #European space. pic.twitter.com/9Ik6OCu15Z — Nicu Popescu (@nicupopescu) March 3, 2022

Также сегодня, 3 февраля, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поставил подпись под заявкой на вступление его страны в Европейский Союз.

Заявка Грузии и Молдовы на вступление в европейский блок прозвучала на фоне стремления Украины ускорить рассмотрение своей заявки на членство.

После начала войны России с Украиной президент Владимир Зеленский подписал официальное заявление о вступлении в ЕС. Еще до этого президенты восьми стран-членов ЕС — Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении — опубликовали открытое письмо, призывающее блок предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

1 марта Европарламент проголосовал "за" резолюцию, в которой призвал институции Европейского Cоюза работать над тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата в ЕС.