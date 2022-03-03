Президент Молдови Санду підписала заявку на вступ до Євросоюзу

Президент Молдови Майя Санду 3 лютого підписала заявку на вступ своєї країни до Європейського Союзу. Документ невдовзі розглянуть на засіданні Єврокомісії. Про це Санду повідомила під час брифінгу.

"Потрібно терміново діяти, коли цього вимагають обставини. Сьогодні ми підписуємо заявку на вступ Молдови до ЄС. Вона адресована президентові Франції Еммануелю Макрону, главі держави, яка сьогодні головує у Раді ЄС. Молдова має мати чіткий європейський шлях. Ми знаємо, які кроки потрібно зробити і готові до роботи. Крок за кроком ми пройдемо всі етапи, щоб побудувати мирне та процвітаюче майбутнє громадян Молдови", - сказала Санду.

У свою чергу віце-прем'єр-міністр та міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску опублікував текст заявки у своєму T witter .

The Republic of #Moldova has publicly announced application for membership of the #EuropeanUnion.



It is a day future generations will proudly relate to, it is the moment our country has irreversibly anchored itself in the #European space. pic.twitter.com/9Ik6OCu15Z — Nicu Popescu (@nicupopescu) March 3, 2022

Також сьогодні, 3 лютого, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі поставив підпис під заявкою на вступ його країни до Європейського Союзу.

Заявка Грузії та Молдови на вступ до європейського блоку прозвучала на тлі прагнення України прискорити розгляд заявки на членство.

Після початку війни Росії з Україною президент Володимир Зеленський підписав офіційну заяву про вступ до ЄС. Ще до цього президенти восьми країн-членів ЄС — Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Словенії — опублікували відкритий лист, який закликає блок надати Україні статусу кандидата в члени ЄС.

1 березня Європарламент проголосував "за" резолюцію, в якій закликав інституції Європейського Союзу працювати над тим, щоб надати Україні статусу кандидата в ЄС.