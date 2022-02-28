Вісім країн-членів Євросоюзу закликають, щоб Україна отримала статус країни-кандидата в ЄС

Президенти восьми країн, які є членами Європейського Союзу, зробили офіційну, публічну заяву, в якій закликали надати Україні статусу країни-кандидата до Євросоюзу.

Заяву опублікували на сайтах президентів Литви та Латвії.

До нього зараз приєдналися президенти Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Словенії.

"Ми закликаємо держави-члени ЄС закріпити найвищу політичну підтримку України та дати можливість інститутам ЄС вжити заходів для негайного надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС та відкриття процесу переговорів", - сказано у заяві.

Крім того, лідери наголосили, що вони повністю солідарні з Україною та її народом.

Зазначимо, що 28 лютого президент України Володимир Зеленський зробив рішучіший крок і підписав заявку на членство України в Європейському Союзі та спільну заяву зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

При цьому президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що хоче бачити нашу країну в Євросоюзі, але це станеться з часом.

А ось прем'єр-міністр Чеської Республіки Петро Фіала підтримує вступ України до Європейського Союзу за спеціальною процедурою вже зараз.