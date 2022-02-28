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Зеленський підписав заявку України на вступ до Європейського Союзу
Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі та спільну заяву зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
Про це повідомив заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга.
"Щойно президент України Володимир Зеленський підписав історичний документ – заявку на членство України в Європейському Союзі. Разом із головою ВРУ Русланом Стефанчуком та прем'єр-міністром країни Денисом Шмигалем підписано також спільну заяву", — повідомив він.
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"Сьогодні я підписав заявку на членство у Європейському Союзі. Упевнений, що це реально", — написав Зеленський.
Нагадаємо, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що хоче бачити нашу країну в Євросоюзі, але це станеться з часом.