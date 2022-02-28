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Зеленський підписав заявку України на вступ до Європейського Союзу

Зеленський підписав заявку України на вступ до Європейського Союзу
Зеленський підписав заявку України на вступ до Європейського Союзу

Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі та спільну заяву зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Про це повідомив заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга.

"Щойно президент України Володимир Зеленський підписав історичний документ – заявку на членство України в Європейському Союзі. Разом із головою ВРУ Русланом Стефанчуком та прем'єр-міністром країни Денисом Шмигалем підписано також спільну заяву", — повідомив він.

Документи вже на шляху до Брюсселя.

Фото 2 — Зеленський підписав заявку України на вступ до Європейського Союзу

"Сьогодні я підписав заявку на членство у Європейському Союзі. Упевнений, що це реально", — написав Зеленський.

Фото 3 — Зеленський підписав заявку України на вступ до Європейського Союзу
Фото: прес-служба ВП
Фото 4 — Зеленський підписав заявку України на вступ до Європейського Союзу
Фото: прес-служба ВП

Нагадаємо, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що хоче бачити нашу країну в Євросоюзі, але це станеться з часом.

Автор:
Світлана Манько