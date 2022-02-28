Зеленський підписав заявку України на вступ до Європейського Союзу

Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі та спільну заяву зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Про це повідомив заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга.

"Щойно президент України Володимир Зеленський підписав історичний документ – заявку на членство України в Європейському Союзі. Разом із головою ВРУ Русланом Стефанчуком та прем'єр-міністром країни Денисом Шмигалем підписано також спільну заяву", — повідомив він.

Документи вже на шляху до Брюсселя.

"Сьогодні я підписав заявку на членство у Європейському Союзі. Упевнений, що це реально", — написав Зеленський.

Фото: прес-служба ВП

Фото: прес-служба ВП

Нагадаємо, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що хоче бачити нашу країну в Євросоюзі, але це станеться з часом.