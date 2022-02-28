Украина со временем станет членом Евросоюза - президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина и ЕС тесно сотрудничают в разных сферах и хочет видеть нашу страну в Евросоюзе, но это произойдет со временем.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Euronews заявила, что Украина должна вступить в Евросоюз.

"Украина хочет нашей полной солидарности и она увидит ее. Украина уже включена в некоторые процессы, например, интеграция украинского рынка в единый рынок. Мы тесно сотрудничаем и в других сферах, например, в энергетике и других областях. Со временем Украина присоединится к нам. Эта страна - часть нашей семьи, одна из нас, и мы хотим видеть ее в Евросоюзе", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Также известно, что сегодня президент Зеленский во время беседы с Урсулой фон дер Ляйен обсудил перспективы членства Киева в Евросоюзе. Об этом он написал в своем Twitter.

Напомним, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня заявила, что ЕС поддержит Украину оружием и впервые предоставит летальное оружие третьей стране. Также среди нелетальной помощи будут бронежилеты, шлемы, горючее.