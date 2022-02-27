Российские войска обстреляли аэропорты в Николаеве и Запорожье

Поздно вечером 27 февраля российскими войсками были нанесены удары по аэропортам в Запорожье и Николаеве.

Российские войска нанесли ракетные удары по Николаевскому международному аэропорту, сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким. Оккупанты били по аэропорту трижды. Снаряды попали в взлетную полосу и перрон.

Пока нет информации о типе ракет и места, откуда запускали ракеты.

Российская авиация нанесла удар по аэропорту в Запорожье, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Подробностей бомбожки аэропорта пока нет.

В СМИ появились сообщения, что к городу подходят российские войска.

Ранее, 26 февраля, вследствии удара в Запорожье загорелось пожарное депо.

Вечером 27 февраля с территории Беларуси запустили баллистические ракеты по аэропорту Житомира. При этом во время сегодняшних переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и белорусским президентом Александром Лукашенко тот заверил, что ракеты и самолеты не будут лететь в Украину из Беларуси.