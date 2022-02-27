Російські війська обстріляли аеропорти у Миколаєві та Запоріжжі

Пізно ввечері 27 лютого російські війська завдали ударів по аеропортах у Запоріжжі та Миколаєві.

Російські війська завдали ракетних ударів по Миколаївському міжнародному аеропорту , повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім. Окупанти били по аеропорту тричі. Снаряди потрапили у злітну смугу та перон.

Поки що немає інформації про тип ракет та місця, звідки запускали ракети.

Російська авіація завдала удару по аеропорту в Запоріжжі . народний депутат Олексій Гончаренко. Подробиць бомбардування аеропорту поки немає.

У ЗМІ з'явилися повідомлення, що до міста підходять російські війська.

Раніше , 26 лютого, внаслідок удару в Запоріжжі спалахнуло пожежне депо.

Увечері 27 лютого з території Білорусі запустили балістичні ракети аеропортом Житомира. При цьому під час сьогоднішніх переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та білоруським президентом Олександром Лукашенком той запевнив, що ракети та літаки не летітимуть в Україну з Білорусі.