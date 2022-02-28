Україна з часом стане членом Євросоюзу – президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн

Урсула фон дер Ляйєн наголосила, що Україна та ЄС тісно співпрацюють у різних сферах і хоче бачити нашу країну в Євросоюзі, але це станеться згодом.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в інтерв'ю Euronews заявила, що Україна має вступити до Євросоюзу.

Україна хоче нашої повної солідарності і вона побачить її. Україна вже включена в деякі процеси, наприклад, інтеграція українського ринку в єдиний ринок. Ми тісно співпрацюємо і в інших сферах, наприклад, в енергетиці та інших областях. Згодом Україна приєднається до нас. Ця країна є частиною нашої сім'ї, одна з нас, і ми хочемо бачити її в Євросоюзі", - сказала Урсула фон дер Ляйєн.

Також відомо, що сьогодні президент Зеленський під час бесіди з Урсулою фон дер Ляйєн обговорив перспективи членства Києва в Євросоюзі. Про це він написав у своєму Twitter.

Нагадаємо, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн сьогодні заявила, що ЄС підтримає Україну зброєю і вперше надасть летальну зброю третій країні. Також серед нелетальної допомоги будуть бронежилети, шоломи, пальне.