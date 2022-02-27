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ЕС предоставит летальное оружие третьей стране — президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

ЕС предоставит летальное оружие третьей стране — президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: ANNA news

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также отметила, что ЕC усилит санкции против Кремля. 

ЕС поддержит Украину оружием и впервые предоставит летальное оружие третьей стране. Об этом заявила на брифинге президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Впервые ЕС профинансирует закупку и поставку оружия и оборудования в подвергшуюся нападению Украину. Мы также усиливаем санкции против Кремля", — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель добавил, что впервые в истории ЕС предоставит летальное оружие третьей стране. 

"Это впервые в истории ЕС предоставит летальное оружие третьей стране, и я также проинструктировал мою команду и военный персонал ЕС создать механизм для согласования запросов украинской армии, так чтобы мы могли дать ответ наиболее эффективным способом вместе со странами-членами", — добавил Боррель.

Также среди нелетальной помощи будут бронежилеты, шлемы, горючее. По словам главы европейской дипломатии, в рамках летальной помощи ВСУ получит даже истребители. Боррель добавил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил у ЕС предоставить такие самолеты, которыми украинские пилоты могут управлять. Как известно, на вооружении ВСУ стоят две модели истребителей: Су-27 и МиГ-29 советского производства.

Напомним, что на днях Германия официально заявила о предоставлении летального оружия для Украины.