ЕС предоставит летальное оружие третьей стране — президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также отметила, что ЕC усилит санкции против Кремля.

ЕС поддержит Украину оружием и впервые предоставит летальное оружие третьей стране. Об этом заявила на брифинге президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Впервые ЕС профинансирует закупку и поставку оружия и оборудования в подвергшуюся нападению Украину. Мы также усиливаем санкции против Кремля", — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

We are stepping up our support for Ukraine.



For the first time, the EU will finance the purchase and delivery of weapons and equipment to a country under attack.



We are also strengthening our sanctions against the Kremlin.

https://t.co/qEBICNxYa1 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель добавил, что впервые в истории ЕС предоставит летальное оружие третьей стране.

"Это впервые в истории ЕС предоставит летальное оружие третьей стране, и я также проинструктировал мою команду и военный персонал ЕС создать механизм для согласования запросов украинской армии, так чтобы мы могли дать ответ наиболее эффективным способом вместе со странами-членами", — добавил Боррель.

Также среди нелетальной помощи будут бронежилеты, шлемы, горючее. По словам главы европейской дипломатии, в рамках летальной помощи ВСУ получит даже истребители. Боррель добавил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил у ЕС предоставить такие самолеты, которыми украинские пилоты могут управлять. Как известно, на вооружении ВСУ стоят две модели истребителей: Су-27 и МиГ-29 советского производства.

Напомним, что на днях Германия официально заявила о предоставлении летального оружия для Украины.