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Германия даст Украине оружие: пятьсот "Стингеров" и тысячу противотанковых ракет
Германия официально предоставит летальное оружие для Украины.
Об этом на своей странице в Twitter заявил канцлер Германии Олаф Шульц.
«Российская атака знаменует собой поворотный момент. Наш долг — сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в ее защите от вторгшейся армии Путина. Вот почему мы доставляем 1000 противотанковых средств и 500 ракет «Стингер» нашим друзьям в Украине", — отметил политик.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории Украины. Он отметил, что Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Мы вводим военное положение по всей территории Украины. Минуту назад я провел разговор с президентом Джо Байденом. США уже начали организовывать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас требуется спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь", - отметил президент.
Ранее президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции в Донбассе.
"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", - подчеркнул Путин.
Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.