Німеччина дасть Україні зброю: п'ятсот "Стінгерів" та тисячу протитанкових ракет

Німеччина офіційно надасть летальну зброю для України.

Про це на своїй сторінці у Twitter заявив канцлер Німеччини Олаф Шульц.

«Російська атака знаменує собою поворотний момент. Наш обов'язок — зробити все можливе, щоб підтримати Україну в її захисті від армії Путіна, що вторглася. Ось чому ми доставляємо 1000 протитанкових засобів та 500 ракет «Стінгер» нашим друзям в Україні», — зазначив політик.

Der russische Überfall markiert eine Zeitenwende. Es ist unsere Pflicht, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen bei der Verteidigung gegen die Invasionsarmee von #Putin. Deshalb liefern wir 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Stinger-Raketen an unsere Freunde in der #Ukraine. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 26, 2022

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про запровадження воєнного стану на всій території України. Він зазначив, що Росія завдала ударів по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам. У багатьох містах України було чутно вибухи.

"Ми вводимо військовий стан по всій території України. Хвилину тому я провів розмову з президентом Джо Байденом. США вже почали організовувати міжнародну підтримку. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки та оборони України. На зв'язку з вами постійно я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок", - наголосив президент.

Раніше президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок військової операції на Донбасі.

"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", - наголосив Путін.

Він додав, що Росія не допустить появи в України ядерної зброї.