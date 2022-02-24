Путін розпочав війну проти України: російські війська перейшли північні кордони

Президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі.

Його заяву транслював пропагандистський канал "Росія 24".

"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", - підкреслив Путін.

Він додав, що Росія не допустить появи в України ядерної зброї, хоча до планів РФ "не входить окупація українських територій".

"Вся відповідальність за можливе кровопролиття буде повністю на совісті українського режиму", - додав президент країни-агресора.

Водночас, деякі українські журналісти в соціальних мережах заявили про початок військових дій в Україні. Так Юрій Бутусов заявив, що Росія атакувала Україну та її війська перетнули наші північні кордони. Журналіст уточнив, що атаковано військові об'єкти по всій країні. Насамперед, частини протиповітряної оборони авіабаз та системи управління. Журналіст Андрій Цаплієнко у свою чергу повідомив, що у Києві агресор застосував крилаті та балістичні ракети. При цьому мешканці Києва повідомляють про вибухи у місті.

Нагадаємо, у ніч із 23 на 24 лютого президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення, в якому він російською мовою звернувся до мешканців Російської Федерації на тлі загрози повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України.