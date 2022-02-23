Пушилін та Пасічник з ОРДЛО просять Путіна про військову підтримку проти України

Так звані “глави” "Л/ДНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента Російської Федерації Володимира Путіна з проханням допомогти у протидії "агресії з боку Збройних сил України".

Документи 23 лютого надала виданню ТАСС пресслужба Кремля. Примітно, що прохання письмово Путіну передали 22 лютого.

У своїх зверненнях бойовики просять про допомогу, посилаючись на "договори про дружбу та взаємну допомогу", які Росія підписала з псевдореспубліками. Крім того, Пушилін та Пасічник звернулися за допомогою "у відбитті військової агресії" нібито з боку України.

Зазначаємо, що українська влада неодноразово повторювала, що Україна нікуди вторгатися не збирається і повертати окуповані території будуть виключно дипломатичним шляхом.

Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що у Криму всю нічну зміну хімзаводу "Титан" в Армянську евакуювали з об'єкта.

"Можливо, це підготовка до чергової інсценованої провокації з боку Росії. Москва, схоже, не має межі у спробах сфальсифікувати приводи для подальшої агресії", - зазначив глава МЗС.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України з'ясувало, що на заводі "Титан" плануються ймовірні провокації, не виключається теракт або хімічна диверсія з метою звинувачення української сторони.

"Ми офіційно заявляємо, що Україна не планувала і не планує жодних диверсійних дій на цьому об'єкті і спростовуємо всі заяви щодо цього", - наголосили в ГУР.

Нагадаємо, Путін офіційно визнав незалежність так званих "Донецької Народної Республіки" та "Луганської Народної Республіки" 21 лютого. Наступного дня, 22 лютого, Державна дума Російської Федерації ратифікувала договори про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу з так званими “Л/ДНР”.

Після цього Путін відкрито висунув Україні низку вимог на фоні ескалації конфлікту на Донбасі. Зокрема, заявив, що "Україна має визнати волевиявлення людей у Севастополі та Криму". Тобто вимагав визнати незаконний так званий "референдум" у Криму, після якого РФ анексувала український півострів.

Водночас Рада федерацій Росії вже дозволила Путіну використати російські збройні сили за кордоном. Тобто президентові надали право ввести війська на територію тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей. Проте президент РФ заявив, що ще не ухвалив рішення про введення військ.