Пушилін вимагає, щоб "ЗСУ залишили Донецьку область"

Так званий “глава” “ДНР” Денис Пушилін вимагає від України вивести Збройні сили з Донецької області. Таку заяву він зробив в ефірі російського YouTube-каналу "Соловйов live", який незабаром заблокують через персональні санкції США.

Пушилін зазначив, що для нього Мінських угод більше не існує. Він також нагадав, що Росія визнала незалежність тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, тобто так званих "Л/ДНР". Це рішення вже засудили в усьому світі та запровадили нові санкції як проти РФ, так і проти псевдореспублік.

При цьому Пушилін вважає, що питання з ОРДЛО вирішено, і тепер так званий "глава" "ДНР" вимагає вивести військових та техніку з території Донбасу.

"Зараз стоїть питання, що робити з цим скупченням техніки, озброєння, особового складу, який є з того боку лінії зіткнення… Що з цим робити? Вони мають добровільно покинути? Це найоптимальніший варіант, щоб вони залишили територію добровільно, щоб вивезли зброю", - сказав Пушилін.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що РФ визнає території так званих "ДНР" та "ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей України. При цьому більшу частину цих регіонів нині контролює Україна.

Тим часом чоловіків не випускають із “республік”, закликаючи брати в руки автомат і стати на захист батьківщини. Жителі непідконтрольних Україні територій засуджують масову мобілізацію, оскільки підлітків прямо з вулиць забирають у військкомат.

На лінії розмежування тим часом спостерігається ескалація. Зокрема, бойовики обстріляли Луганську ТЕС. Також раніше внаслідок обстрілів було пошкоджено лінії електропередач та ділянку тепломережі, через що мешканці Щастя залишилися без води, тепла та світла.