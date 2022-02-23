Пушилин требует, чтобы "ВСУ покинули Донецкую область"

Так называемый “глава” "ДНР" Денис Пушилин потребовал от Украины вывести Вооруженные силы с Донецкой области. Такое заявление он сделал в эфире российского YouTube-канала "Соловьев live", который вскоре заблокируют в связи с персональными санкциями США.

Пушилин отметил, что для него Минских соглашений больше не существует. Он также напомнил, что Россия признала независимость временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, то есть так называемых "Л/ДНР". Это решение уже осудили во всем мире и ввели новые санкции как против РФ, так и против псевдореспублик.

При этом Пушилин считает, что вопрос с ОРДЛО решен, и теперь так называемый "глава" "ДНР" требует вывести военных и технику с территории Донбасса.

"Сейчас стоит вопрос, что делать с этим скоплением техники, вооружения, личного состава, который есть с той стороны линии соприкосновения… Что с этим делать? Они должны добровольно покинуть? Это самый оптимальный вариант, чтобы они покинули территорию добровольно, чтобы вывезли оружие", — сказал Пушилин.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ признает территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей Украины. При этом большую часть этих регионов в настоящее время контролирует Украина.

Тем временем мужчин не выпускают из “республик”, призывая брать в руки автомат и "стать на защиту родины". Жители неподконтрольных Украине территорий осуждают массовую мобилизацию, так как подростков прямо с улиц забирают в военкомат.

На линии разграничения в это время наблюдается эскалация. В частности, боевики обстреляли Луганскую ТЭС. Также ранее вследствие обстрелов были повреждены линии электропередач и участок теплосети, из-за чего жители Счастья остались без воды, тепла и света.