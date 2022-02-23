Пушилин и Пасечник из ОРДЛО просят Путина о военной поддержке против Украины

Так называемые “главы” "Л/ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой помочь в противодействии "агрессии со стороны Вооруженных сил Украины".

Документы 23 февраля предоставила изданию ТАСС пресс-служба Кремля. Примечательно, что просьбу в письменном виде Путину передали 22 февраля.

В своих обращениях боевики просят о помощи, ссылаясь на "договоры о дружбе и взаимной помощи", которые Россия подписала с псевдореспубликами. Кроме того, Пушилин и Пасечник обратились за помощью "в отражении военной агрессии" якобы со стороны Украины.

Отмечаем, что украинские власти неоднократно повторяли, что Украина никуда вторгаться не собирается и возвращать оккупированные территории будут исключительно дипломатическим путем.

Тем временем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в Крыму всю ночную смену химзавода "Титан" в Армянске эвакуировали с объекта.

"Возможно, это подготовка к очередной инсценированной провокации со стороны России. У Москвы, похоже, нет предела в попытках сфальсифицировать предлоги для дальнейшей агрессии", - отметил глава МИД.

В свою очередь Главное управление разведки Министерства обороны Украины выяснило, что на заводе "Титан" планируются вероятные провокации, не исключается теракт или химическая диверсия с целью обвинения украинской стороны.

"Мы официально заявляем, что Украина не планировала и не планирует никаких диверсионных действий на этом объекте и опровергаем все заявления на этот счет", - подчеркнули в ГУР.

Напомним, Путин официально признал независимость так называемых "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики" 21 февраля. На следующий день, 22 февраля, Государственная дума Российской Федерации ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с так называемыми “Л/ДНР”.

После этого Путин открыто выдвинул Украине ряд требований на фоне эскалации конфликта на Донбассе. В частности, заявил, что "Украина должна признать волеизъявление людей в Севастополе и Крыму". То есть потребовал признать незаконный так называемый "референдум" в Крыму, после которого РФ аннексировала украинский полуостров.

В это же время Совет федераций России уже разрешил Путину использовать российские вооруженные силы за рубежом. То есть президенту дали право ввести войска на территорию временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Однако президент РФ заявил, что еще не принял решения о введении войск.