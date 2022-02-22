Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве с "ДНР" и "ЛНР"

22 февраля Государственная дума Российской Федерации ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с так называемыми “Донецкой Народной Республикой” и “Луганской Народной Республикой”, сообщает пресс-служба российского парламента.

В этот же день Совет Федерации России провел внеочередное заседание, в ходе которого ратифицировал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с "ДНР" и "ЛНР". Заседание транслировалось на официальном сайте Совета.

Известно содержание текстов договоров, которые поддержали в Госдуме. Согласно ним, РФ будет участвовать в защите границ так называемых "ЛНР" и "ДНР" и получит право пользоваться военной инфраструктурой и базами на оккупированных территориях Донбасса.

За ратификацию этих соглашений проголосовали все 400 находившихся в Госдуме депутатов.

В свою очередь решение о ратификации "парламентов" "ДНР" и "ЛНР" было принято единогласно.

"Настоящий договор заключается сроком на 10 лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из договаривающихся сторон не заявит путем письменного уведомления о своем желании прекратить его действие не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода", – говорится в одной из статей договора России с "ДНР".

Аналогичная статья содержится в договоре с "ЛНР".

Напомним, 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал независимость так называемых "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики".

После этого на сайте Государственной системы правовой информации РФ опубликовали указы Путина, в которых сказано, что на сайте Государственной системы правовой информации РФ опубликовали указы Путина, в которых сказано, что российский президент поручил Минобороны "обеспечить поддержание мира в "ДНР" и "ЛНР" российскими вооруженными силами".