Держдума та Рада Федерації ратифікували договори про дружбу та співпрацю з "ДНР" та "ЛНР"

22 лютого Державна дума Російської Федерації ратифікувала договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу з так званими “Донецькою Народною Республікою” та “Луганською Народною Республікою”, повідомляє прес-служба російського парламенту.

Цього ж дня Рада Федерації Росії провела позачергове засідання, під час якого ратифікувала договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу з "ДНР" і "ЛНР". Засідання транслювалось на офіційному сайті Радфеда.

Відомий зміст текстів договорів, які підтримали у Держдумі. Відповідно до них, РФ братиме участь у захисті кордонів так званих "ЛНР" і "ДНР" і отримає право користуватися військовою інфраструктурою та базами на окупованих територіях Донбасу.

За ратифікацію цих угод проголосували всі 400 депутатів, які перебували в Держдумі.

У свою чергу, рішення про ратифікацію "парламентів" "ДНР" та "ЛНР" було ухвалено одноголосно.

"Цей договір укладається терміном на 10 років. Його дія автоматично продовжуватиметься на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна з Договірних Сторін не заявить шляхом письмового повідомлення про своє бажання припинити його дію не пізніше ніж за шість місяців до закінчення чергового періоду", — йдеться у повідомленні. в одній із статей договору Росії із "ДНР".

Аналогічна стаття міститься у договорі з "ЛНР".

Нагадаємо, 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав незалежність так званих "Донецької Народної Республіки" та "Луганської Народної Республіки".

Після цього на сайті Державної системи правової інформації РФ опублікували укази Путіна, в яких сказано, що на сайті Державної системи правової інформації РФ опублікували укази Путіна, в яких сказано, що російський президент доручив Міноборони "забезпечити підтримку миру в ДНР" і "ЛНР" російськими збройними силами".