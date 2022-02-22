Україна може розірвати дипломатичні відносини з РФ – Зеленський

Україна розглядає розрив дипломатичних відносин із Російською Федерацією.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції з президентом Естонії Аларом Карісом.

"До мене прийшов запит від Міністерства закордонних справ, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин між Україною та РФ. Я відразу після прес-конференції дивитимусь і опрацьовуватиму це питання", – сказав він.

Крім цього, Зеленський заявив, що військовий стан в Україні може бути введений лише у випадку, якщо буде повномасштабна військова ескалація.

"Ми не віримо, що буде війна проти України та повномасштабна військова ескалація. Якщо буде – буде введено військовий стан", – наголосив Зеленський.

Президент України також вимагає від Заходу повної зупинки російського газопроводу "Північний потік-2".

"Ми погодилися з необхідністю негайного запровадження санкції за черговий акт агресії проти України. Ці санкції мають містити повну зупинку "Північного потоку-2", – сказав Зеленський

Раніше Зеленський заявляв, що визнання Росією незалежності тимчасово окупованих територій ОРДЛО може означати односторонній вихід Росії з Мінських угод.

Нагадаємо, 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав незалежність так званих "Донецької Народної Республіки" та "Луганської Народної Республіки".

Після цього на сайті Державної системи правової інформації РФ опублікували укази Путіна, в яких сказано, що на сайті Державної системи правової інформації РФ опублікували укази Путіна, в яких сказано, що російський президент доручив Міноборони "забезпечити підтримку миру в ДНР" і "ЛНР" російськими збройними силами".

Причому на питання про те, чи йдеться про визнання цих формувань у поточних чи колишніх адміністративних межах, прес-секретар президента

Росії Дмитро Пєсков відповів: "У тих межах, у яких вони себепроголошували. Коли ці дві республіки було проголошено". На уточнюючі питання, що саме він має на увазі, і чи включають ці межі Маріуполь, він заявив: "Мені немає чого додати". А заступник глави МЗС Андрій Руденко сказав: "Росія визнає "ДНР" та "ЛНР" у межах, у рамках яких керівництво "ДНР" та "ЛНР" реалізують свої владні повноваження та юрисдикцію".

МЗС Білорусі опублікувало заяву, в якій сказано: "Ми з повагою та розумінням сприймаємо рішення російської сторони про визнання незалежності "Донецької" та "Луганської народних республік". При цьому немає нічого про те, чи збирається визнавати ці псевдореспубліки сама Білорусь".