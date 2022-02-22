Признание РФ независимости оккупированных ОРДЛО может означать односторонний выход России из минских соглашений, - Зеленский

Признание Российской Федерацией независимости временно оккупированных территорий ОРДЛО может означать односторонний выход России из Минских соглашений.

Об этом в ночном видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из минских договоренностей и игнорирование решений в рамках Нормандии. Это подрывает мирные усилия и разрушает переговорные форматы", - сказал он.

Президент добавил, что "сегодняшними и завтрашними возможными решениями Россия легализирует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года".

"Страна, восемь лет поддерживающая войну, не может поддерживать мир, как она это заявляет", - сказал президент.

Зеленский заявил, что действия Путина по признанию так называемых "ЛНР" и "ДНР" Украина расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности.

"Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности (Украинского – Delo.ua) государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на Россию", - cказал глава государства.

Он добавил, что Киев инициировал заседание Совбеза ООН и срочный созыв саммита Нормандской четверки.

Говоря об этом, Зеленский подчеркнул, что от международных партнеров Украина ожидает и действенных шагов поддержки. И съязвил в их адрес, сказав, что важно будет увидеть "кто наш настоящий друг, а кто продолжит пугать Россию словами".

Президент добавил, что Украина настаивает на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации.

Он в очередной раз подчеркнул, что цель Украины – мир, а решать конфликт наша страна будет исключительно дипломатическим путем.

Президент постарался успокоить сограждан и заявил, что: "Причин для вашей бессонной ночи нет. Все под контролем".

Напомним, что после выступления Путина с обращением о признании независимости т.н. "Л/ДНР" состоялось заседание Совета безопастности и обороны Украины. По его итогам секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что украинский совбез обсудил сложившуюся ситуацию, решил перейти на круглосуточный режим работы. Данилов также пообещал, что официальная позиция Киева будет заявлена в выступлении президента Зеленского.

В то же время, еще до выступления Зеленского целый ряд мировых лидеров выступили с осуждением решения России, а президент США подписал указ о санкциях против "Л/ДНР".