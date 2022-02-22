Визнання РФ незалежності окупованих ОРДЛО може означати односторонній вихід Росії з Мінських угод, - Зеленський

Визнання Росією незалежності тимчасово окупованих територій ОРДЛО може означати односторонній вихід Росії з Мінських угод.

Про це у нічному відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень у рамках Нормандії. Це підриває мирні зусилля та руйнує переговорні формати", - сказав він.

Президент додав, що "сьогоднішніми та завтрашніми можливими рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року".

"Країна, яка вісім років підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє", - сказав президент.

Зеленський заявив, що дії Путіна щодо визнання так званих "ЛНР" та "ДНР" Україна розцінює як порушення суверенітету та територіальної цілісності.

"Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності (української – Delo.ua) держави. Вся відповідальність за наслідки у зв'язку зі згаданими рішеннями покладається на Росію", - сказав глава держави.

Він додав, що Київ ініціював засідання Ради безпеки ООН та термінове скликання саміту Нормандської четвірки.

Говорячи про це, Зеленський наголосив, що від міжнародних партнерів Україна очікує і на дієві кроки підтримки. І відмітив, що важливо буде побачити "хто наш справжній друг, а хто продовжить лякати Росію словами".

Президент додав, що Україна наполягає на повноцінній роботі СММ ОБСЄ для запобігання провокаціям та подальшій ескалації.

Він вкотре наголосив, що мета України – мир, а вирішувати конфлікт наша країна буде виключно дипломатичним шляхом.

Президент постарався заспокоїти співгромадян і заявив, що: "Причин для вашої безсонної ночі немає. Усі під контролем".

Нагадаємо, що після виступу Путіна зі зверненням про визнання незалежності т.зв. "Л/ДНР" відбулося засідання Ради безпеки та оборони України. За його підсумками секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що українська Рада безпеки обговорила ситуацію, що склалася та перейшла на цілодобовий режим роботи. Крім того, Данилов пообіцяв, що офіційна позиція Києва буде заявлена у виступі президента Зеленського.

У той же час, ще до виступу Зеленського ціла низка світових лідерів виступила із засудженням рішення Росії, а президент США підписав указ про санкції проти "Л/ДНР".