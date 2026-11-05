Курс валют на 5 ноября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на тринадцать копеек, в то же время подорожало сразу на двадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 5.11.2026 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 45,53 грн (-13 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,25 грн (+20 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,64 грн (+9 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 46,20/ 46,43 Евро 51,80/ 52,15 Злотый 11,70/ 11,85

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 5 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 45,50/46,10 50,80/51,80 11,30/ 11,80 Ощадбанк 45,40/ 46,20 51,00/ 51,90 11,30/ 11,80 ПУМБ 45,60/ 46,00 51,10/ 51,80 11,30/ 11,80 Укргазбанк 45,40/ 46,20 51,00/ 51,90 11,30/ 11,80 Райффайзен 45,30/45,99 50,70/51,60

В конце октября гривна упала до самого низкого уровня за все время. 28 октября официальный курс доллара достиг рекордных 45,6 грн. В месяц доллар подорожал почти на 85 копеек, это около 2%. Dilo проанализировало, чего ждать с ноября, которым видят курс гривны аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.