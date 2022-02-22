Украина может разорвать дипломатические отношения с РФ — Зеленский

Украина рассматривает разрыв дипломатических отношений с Российской Федерацией.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.

"Ко мне пришел запрос от Министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сразу после пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос", – сказал он.

Кроме этого, Зеленский заявил, что военное положение в Украине может быть введено только в случае, если будет полномасштабная военная эскалация.

"Мы не верим, что будет война против Украины и полномасштабная военная эскалация. Если будет – будет введено военное положение", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также потребовал от Запада полной остановки российского газопровода "Северный поток-2".

"Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкции за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока-2", – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявлял, что признание Российской Федерацией независимости временно оккупированных территорий ОРДЛО может означать односторонний выход России из Минских соглашений.

Напомним, 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал независимость так называемых "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики".

После этого на сайте Государственной системы правовой информации РФ опубликовали указы Путина, в которых сказано, что на сайте Государственной системы правовой информации РФ опубликовали указы Путина, в которых сказано, что российский президент поручил Минобороны "обеспечить поддержание мира в "ДНР" и "ЛНР" российскими вооруженными силами".