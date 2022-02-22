Совбез ООН: Германия, Франция и другие страны призвали Россию выполнять Минские соглашения

На заседании Совета безопасности ООН, созванном по инициативе Украины, осудили признание Россией независимости "Л/ДНР" и обратились к РФ с призывом выполнить обязательства, предусмотренные Минскими договоренностями. Об этом стало известно из трансляции заседания Совбеза ООН.

"Сегодня Путин разорвал в клочья Минские соглашения, мы не верим, что он на этом остановится", – заявила постоянная представительница США при ООН Линда Томас Гринфилд.

Она сказала, что США 22 февраля введут против РФ новые санкции.

О серьезных последствиях для России высказалась также постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

Постоянный представитель Германии при ООН Антье Лендертсе заявила, что РФ "должна безотлагательно вывести свои силы из регионов рядом с украинской границей".

"Я призываю Россию безотлагательно отозвать сегодняшнее решение о признании "ЛДНР" и вновь взять на себя обязательства выполнить Минские договоренности в соответствии с тем, что было согласовано "нормандской четверкой", - сказала она.

У представителя Франции Николя де Ривьера наибольшие опасения вызвало решение Путина направить армию в ОРДЛО под предлогом миротворческой деятельности. Он назвал это нарушением "Минска" и устава ООН и добавил, что такие шаги могут привести к европейским санкциям.

Постпред Германии при ООН Антье Лендертсе призвала Россию "безотлагательно вывести свои силы из регионов рядом с украинской границей".

Украинская сторона также призвала Россию отменить решение о признании псевдореспублик и возобновить переговорный процесс.

"Совет Безопасности должен согласовать или решить, какие меры необходимо принять для восстановления мира и безопасности", – сказал постпред нашей станы Сергей Кислица.

Российский дипломат Василий Небензя продолжил настаивать на том, что Украина якобы хочет провести силовую операцию на Донбассе. "

"РФ открыта к дипломатии по Украине, но новой бойни на Донбассе не допустит", – заявил он.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал независимость так называемых "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики". В присутствии так называемых "глав" псевдореспублик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника он по очереди подписал два указа о признании независимости "Л/ДНР.

При этом заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия признает "ЛНР" и "ДНР" в фактических пределах. Путин также поручил Минобороны "обеспечить поддержание мира в "ДНР" и "ЛНР" российскими вооруженными силам.

В ответ президент США Джозеф Байден сначала анонсировал, а позже — подписал указ, направленный на запрет инвестиций, торговли и финансирования "ДНР" и "ЛНР".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности РФ, он провел срочные консультации с лидерами Франции и Германии Макроном и Шольцем