Рада безпеки ООН: Німеччина та Франція закликали Росію виконувати Мінські угоди

На засіданні Ради безпеки ООН, скликаному з ініціативи України, засудили визнання Росією незалежності "Л/ДНР" та звернулися до РФ із закликом виконати зобов'язання, передбачені Мінськими домовленостями. Про це стало відомо з трансляції засідання Ради безпеки ООН.

"Сьогодні Путін розірвав на шматки Мінські угоди, ми не віримо, що він на цьому зупиниться", - заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд.

Вона сказала, що США 22 лютого запровадять проти РФ нові санкції.

Про серйозні наслідки для Росії висловилася постпред Великобританії при ООН Барбара Вудворд.

Постійний представник Німеччини при ООН Антьє Лендертсе заявила, що РФ "має невідкладно вивести свої сили з регіонів поруч з українським кордоном".

"Я закликаю Росію невідкладно відкликати сьогоднішнє рішення про визнання "ЛДНР" і знову взяти на себе зобов'язання виконати Мінські домовленості відповідно до того, що було узгоджено "нормандською четвіркою", - сказала вона.

У представника Франції Ніколя де Рів'єра найбільші побоювання викликало рішення Путіна направити армію в ОРДЛО під приводом миротворчої діяльності. Він назвав це порушенням "Мінська" та статуту ООН і додав, що такі кроки можуть призвести до європейських санкцій.

Постпред Німеччини при ООН Антьє Лендертсе закликала Росію "невідкладно вивести свої сили з регіонів поряд із українським кордоном".

Українська сторона також закликала Росію скасувати рішення про визнання псевдореспублік та відновити переговорний процес.

"Рада Безпеки має узгодити або вирішити, які заходи необхідно вжити для відновлення миру та безпеки", – сказав постпред нашої держави Сергій Кислиця.

Російський дипломат Василь Небензя продовжив наполягати, що Україна нібито хоче провести силову операцію на Донбасі. "

"РФ відкрита до дипломатії щодо України, але нової бійні на Донбасі не допустить", - заявив він.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав незалежність так званих "Донецької Народної Республіки" та "Луганської Народної Республіки". У присутності так званих "глав" псевдореспублік Дениса Пушилина та Леоніда Пасічника він по черзі підписав два укази про визнання незалежності "Л/ДНР".

При цьому заступник голови комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Андрій Клімов заявив, що Росія визнає "ЛНР" та "ДНР" у фактичних межах. Путін також доручив Міноборони "забезпечити підтримку миру в "ДНР" та "ЛНР" російськими збройними силами".

У відповідь президент США Джозеф Байден спочатку анонсував, а пізніше підписав указ, спрямований на заборону інвестицій, торгівлі та фінансування "ДНР" та "ЛНР".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у зв'язку із заявами, що прозвучали на засіданні Ради безпеки РФ, він провів термінові консультації з лідерами Франції та Німеччини Макроном та Шольцем.