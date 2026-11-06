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Российские атаки будут стоить Украине $6,6 млрд во внешней торговле

НБУ
Российские атаки будут стоить Украине $6,6 млрд во внешней торговле

Ужесточение российских атак на предприятия и инфраструктуру вместе с блокадой морских портов снизит темпы роста реального ВВП Украины в 2026 году на 1,9 процентного пункта. В то же время последствия обстрелов прибавят около 0,7 п.п. к годовой инфляции, а потери внешнеторгового баланса составят $6,6 млрд.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на Инфляционный отчет Национального банка Украины.

По оценкам НБУ, в третьем квартале потери ВВП из-за усиления российских атак составят 0,7 п.п., в четвертом — еще 1,2 п.п.

Больше всего на экономику повлияет остановка крупных металлургических предприятий — ее вклад в ухудшение годовой динамики ВВП оценивается в 0,7 п.п. Еще 0,6 п.п. придется на остановку части горно-обогатительных комбинатов.

Удары по транспортной инфраструктуре и блокада портов будут стоить экономике около 0,3 п.п. ВВП, еще столько же атаки на торговые и складские объекты.

В третьем квартале производство металлургической продукции уже сократилось на 20,7% в годовом исчислении. В НБУ допускают, что в четвертом квартале падение может углубиться до 68%, если крупнейшие предприятия не возобновят работу.

Ухудшается и ситуация с перевозками. Грузооборот в третьем квартале сократился на 8,3% год к году, а в четвертом квартале НБУ ожидает падение примерно на 10%.

Российские атаки уничтожили около 800 тыс. кв. м складов за квартал

В июле-сентябре зафиксировано 153 случая целенаправленного повреждения складских объектов. Только за третий квартал было уничтожено около 800 тыс. кв. м складских площадей, а всего с 2022 года - 2,1 млн кв. м.

Разрушение складов заставляет бизнес дробить товарные запасы, изменять маршруты доставки и использовать более дорогую логистику.

Блокада портов обойдется экспорту в миллиарды долларов

Потери внешнеторгового баланса из-за морской блокады и обстрелов НБУ оценивают в $6,6 млрд во втором полугодии 2026 года.

Из-за блокирования морских путей аграрный экспорт в августе упал до 1,8 млн. тонн. В сентябре благодаря альтернативным маршрутам он восстановился до 2,7 млн. тонн, однако ограниченная пропускная способность дунайских портов и железной дороги не позволяет полностью компенсировать потери морской логистики.

По оценке НБУ, агросектор во втором полугодии недополучит $4,6 млрд. экспортной выручки. Остановка крупных металлургических предприятий может стоить около $1 млрд экспорта, а потери от сокращения экспорта железной руды составят около $0,6 млрд.

Как атаки подталкивают цены

НБУ оценивает дополнительный вклад обстрелов в годовую инфляцию примерно в 0,7 п.п.

Разрушение складской и логистической инфраструктуры увеличивает расходы на хранение и доставку. Аренда качественных складских площадей за несколько месяцев подорожала на 12–13%.

Одновременно уничтожение товарных запасов и перебои со снабжением сокращают предложение отдельных товаров, сужают ассортимент и возможности для ценовых акций. Часть дополнительных расходов бизнес переводит на покупателей.

Ранее Dilo писало о дефиците складской недвижимости и росте стоимости аренды. Российские атаки уже уничтожили значительную часть современных складских площадей, что повышает расходы ритейла, производителей и логистических компаний и создает дополнительное давление на цены.

Автор:
Татьяна Гойденко

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