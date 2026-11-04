Экономика Украины снова ушла в минус: ВВП сократился больше прогнозов НБУ

Реальный ВВП Украины в третьем квартале 2026 сократился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По отношению к предыдущему кварталу экономика уменьшилась на 0,5% с учетом сезонного фактора.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной службы статистики Украины.

Таким образом, после слабого обновления во втором квартале украинская экономика снова вернулась к спаду.

По уточненным данным, в апреле-июне реальный ВВП вырос на 0,4% в годовом исчислении и на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонной корректировки.

Падение оказалось сильнее оценки НБУ

В конце октября Национальный банк оценивал сокращение реального ВВП в третьем квартале на уровне 0,5% в годовом исчислении. Оперативная оценка Госстата оказалась на 0,2 процентного пункта хуже.

НБУ объяснял ухудшение экономической динамики, прежде всего, усилением российских атак на производственные мощности и логистику, а также блокадой морских портов. Наибольшие потери понесли металлургические и рудные предприятия, отрицательная динамика наблюдалась также в промышленности, торговле и сельском хозяйстве.

Регулятор также ухудшил прогноз на весь 2026 год и теперь ожидает сокращение реального ВВП на 0,4%.

Госстат отмечает, что нынешняя оценка оперативна и базируется на предварительной статистической информации о динамике производства по видам экономической деятельности. Предварительные данные по ВВП за третий квартал ведомство планирует обнародовать в декабре.

Напомним, во втором квартале экономика Украины выросла всего на 0,4% в годовом исчислении. Тогда основная поддержка ВВП обеспечивала частное потребление и оживление инвестиций, в то время как энергетика, строительство и транспорт оставались под давлением последствий войны.