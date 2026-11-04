Економіка України знову пішла в мінус: ВВП скоротився більше за прогнози НБУ

Реальний ВВП України у третьому кварталі 2026 року скоротився на 0,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Відносно попереднього кварталу економіка зменшилася на 0,5% з урахуванням сезонного фактору.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної служби статистики України.

Таким чином, після слабкого відновлення у другому кварталі українська економіка знову повернулася до спаду.

За уточненими даними, у квітні–червні реальний ВВП зріс на 0,4% у річному вимірі та на 0,3% порівняно з попереднім кварталом з урахуванням сезонного коригування.

Падіння виявилося сильнішим за оцінку НБУ

Наприкінці жовтня Національний банк оцінював скорочення реального ВВП у третьому кварталі на рівні 0,5% у річному вимірі. Оперативна оцінка Держстату виявилася на 0,2 відсоткового пункта гіршою.

НБУ пояснював погіршення економічної динаміки насамперед посиленням російських атак на виробничі потужності та логістику, а також блокадою морських портів. Найбільших втрат зазнали металургійні та рудні підприємства, негативна динаміка спостерігалася також у промисловості, торгівлі та сільському господарстві.

Регулятор також погіршив прогноз на весь 2026 рік і тепер очікує скорочення реального ВВП на 0,4%.

Держстат наголошує, що нинішня оцінка є оперативною та базується на попередній статистичній інформації про динаміку виробництва за видами економічної діяльності. Попередні дані щодо ВВП за третій квартал відомство планує оприлюднити у грудні.

Нагадаємо, у другому кварталі економіка України зросла лише на 0,4% у річному вимірі. Тоді основну підтримку ВВП забезпечувало приватне споживання та пожвавлення інвестицій, тоді як енергетика, будівництво й транспорт залишалися під тиском наслідків війни.