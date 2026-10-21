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Падіння ВВП України прискорилося: які галузі зазнали найбільших втрат у вересні

ввп
Реальний ВВП України знизився на 2,4% / Depositphotos

У вересні 2026 року реальний ВВП України скоротився на 2,4% порівняно з вереснем минулого року. Найбільше падіння зафіксували у транспорті, добувній і переробній промисловості, а також енергетиці.

Як пише Dilo,про це йдеться у пресрелізі Інституту економічних досліджень (ІЕД).

Які галузі просіли найбільше

Найбільше скоротилася валова додана вартість у транспорті — на 20% у річному вимірі. На показники вплинули обмежена робота морських портів і проблеми із залізничними перевезеннями. Автомобільний транспорт не може повністю компенсувати ці втрати через брак водіїв і вищу вартість перевезень.

У добувній промисловості показник знизився на 12,3% через падіння видобутку залізної руди. Частково підтримав галузь видобуток природного газу.

В енергетиці виробництво електроенергії та розподіл газу скоротилися приблизно на 11%. У переробній промисловості падіння становило 7%: на роботу галузі вплинули зупинки ключових виробників сталі після російських ударів. Частково спад стримувало виробництво для оборонно-промислового комплексу.

У сільському господарстві валова додана вартість зменшилася на 5,6% після падіння приблизно на 12% у серпні. Експорт зерна ускладнюють проблеми з портами та обмежені можливості перевезень через Дунай і сухопутні переходи. Через нестачу потужностей для зберігання зерно знову розміщують у спеціальних рукавах і мобільних елеваторах. Скорочення посівних площ може негативно вплинути на результати галузі у 2027 році.

У торгівлі валова додана вартість знизилася на 5,5%. Серед причин — скорочення експорту та руйнування складів. У відповідь компанії намагаються менше залежати від складської інфраструктури й частіше продавати товари напряму.

Прогноз на 2026 рік

ІЕД також переглянув оцінку за серпень: замість очікуваного раніше зростання ВВП на 1,2% тепер оцінює спад у 1,9%. 

За оцінкою інституту, у жовтні ситуація в економіці погіршилася ще більше, а за підсумками 2026 року реальний ВВП, ймовірно, скоротиться приблизно на 0,5%. 

Нагадаємо, МВФ зберіг прогноз зростання реального ВВП України на рівні 1% у 2026 році та очікує прискорення економіки до 3,5% у 2027-му.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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