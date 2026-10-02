ЄБРР попередив про ризики подальшого погіршення прогнозу ВВП України

Європейський банк реконструкції та розвитку бачить більше ризиків подальшого погіршення прогнозу ВВП України, ніж можливостей для його підвищення. За оцінкою банку, економіка сповільнюється на тлі посилення російських атак на енергетику, порти, логістику та виробничу інфраструктуру.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення президентки ЄБРР Оділь Рено-Бассо, пише "Інтерфакс-Україна".

ЄБРР погіршив прогноз ВВП

Як зазначила Рено-Бассо, якщо раніше основний вплив атак припадав на енергетичну інфраструктуру, то тепер під ударом також опинилися порти, логістика, склади та виробничі потужності. Додатковим фактором вона назвала блокування портів і Чорного моря.

Президентка ЄБРР додала, що Національний банк України розглядає кілька сценаріїв розвитку економіки. Водночас, за оцінкою ЄБРР, наразі переважають ризики подальшого погіршення економічних показників.

Раніше ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2026 рік до 1,5%, а на 2027 рік - до 2,5%.

Водночас міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко допускає перегляд прогнозу на 2027 рік у бік зниження на 0,3–0,5 процентного пункту — до 0,8–1% проти закладених у песимістичному сценарії 1,3%. На 2026 рік міністерство допускає зростання ВВП на рівні 0,5% проти чинного прогнозу 1,6%.

НБУ також переглянув оцінку зростання реального ВВП України у 2026 році — до 1,1–1,2% із 1,8%, прогнозованих наприкінці липня.

Нагадаємо, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз зростання світової економіки у 2026 році до 2,6% із 2,4%, очікуваних у червні. Водночас агентство прогнозує жорсткішу грошово-кредитну політику провідних центробанків через ризики, пов’язані з тривалою волатильністю світових цін на енергоносії.