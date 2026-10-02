ЕБРР предупредил о рисках дальнейшего ухудшения прогноза ВВП Украины

Европейский банк реконструкции и развития видит больше рисков дальнейшего ухудшения прогноза ВВП Украины, чем возможностей для его повышения. По оценке банка экономика замедляется на фоне усиления российских атак на энергетику, порты, логистику и производственную инфраструктуру.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение президентки ЕБРР Одиль Рено-Бассо, пишет "Интерфакс-Украина".

ЕБРР ухудшил прогноз ВВП

Как отметила Рено-Бассо, если раньше основное влияние атак приходилось на энергетическую инфраструктуру, то теперь под ударом также оказались порты, логистика, склады и производственные мощности. Дополнительным фактором она назвала блокировку портов и Черного моря.

Президент ЕБРР добавила, что Национальный банк Украины рассматривает несколько сценариев развития экономики. В то же время, по оценке ЕБРР, преобладают риски дальнейшего ухудшения экономических показателей.

Ранее ЕБРР снизил прогноз роста ВВП Украины на 2026 год до 1,5%, а на 2027 год – до 2,5%.

В то же время, министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко допускает пересмотр прогноза на 2027 год в сторону снижения на 0,3–0,5 процентного пункта — до 0,8–1% против заложенных в пессимистическом сценарии 1,3%. В 2026 году министерство допускает рост ВВП на уровне 0,5% против действующего прогноза 1,6%.

НБУ также пересмотрел оценку роста реального ВВП Украины в 2026 году - до 1,1-1,2% с 1,8%, прогнозируемых в конце июля.

Напомним, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз роста мировой экономики в 2026 году до 2,6% с 2,4%, ожидаемых в июне. В то же время агентство прогнозирует более жесткую денежно-кредитную политику ведущих центробанков из-за рисков, связанных с длительной волатильностью мировых цен на энергоносители.