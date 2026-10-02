Американские НПЗ увеличили доходы более чем в четыре раза из-за войны и подорожания топлива

Американские нефтеперерабатывающие заводы готовятся зафиксировать рост прибыли более чем в четыре раза из-за резкого подорожания дизельного топлива и бензина, вызванного войной Дональда Трампа с Ираном и украинскими ударами по российским энергетическим объектам.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Согласно анализу финансовых отчетов компаний за второй квартал и ожиданий Уолл-стрит на третий квартал, восемь публичных независимых американских нефтепереработчиков получат совокупную прибыль в размере 32,4 млрд долларов за два квартала от начала войны. Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году этот показатель составлял 6,8 млрд долларов. Совокупная выручка по прогнозам составит 325,5 млрд долларов против 242,9 млрд долларов в прошлом году.

Война с Ираном и атаки украинских беспилотников на российские НПЗ подняли мировые цены на горючее до почти рекордных уровней. Несмотря на рост внутренней добычи, в США цены на дизельное топливо подскочили более чем на 2,50 доллара – до 6,38 доллара за галлон с момента атаки США и Израиля на Иран 28 февраля.

Рост маржинальности и рекордная загрузка заводов

Аналитик компании Rystad Energy Арне Скьявеланд отметил, что наблюдается кардинальное изменение финансовых результатов американских нефтепереработчиков из-за масштабных перебоев со снабжением горючего, вызванных конфликтами на Ближнем Востоке и в России. По его словам, маржа прибыли близится к показателям периода энергетического кризиса после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Хотя расходы на сырую нефть выросли, стоимость готовых нефтепродуктов увеличилась еще больше, что подняло ценовую маржу переработки (крек-спреды) до рекордных уровней. Впервые через год все восемь независимых нефтепереработчиков ожидают прибыль в третьем квартале.

Ожидаемые доходы трех крупнейших из них за шесть месяцев до конца сентября составляют:

Marathon Petroleum - 10,9 млрд долларов;

Valero - 8,7 млрд долларов;

Phillips 66 – 7,9 млрд долларов.

В августе объемы нефтепереработки в США достигли пятилетнего максимума – 17,4 млн баррелей в сутки. Заводы работали более чем на 95% своих мощностей в течение 15 недель подряд, что является самым продолжительным периодом с 1998 года.

Экспорт дизеля, бензина, авиационного горючего и прямогонного бензина из США вырос в августе до 2,8 млн баррелей в сутки по сравнению с 2,3 млн годом ранее, поскольку европейские и латиноамериканские клиенты искали замену поставкам с Ближнего Востока и России. Нефтегазовые гиганты ExxonMobil и Chevron также фиксируют значительный рост доходов: Chevron отчитался о самой высокой квартальной прибыли в истории по итогам трех месяцев до конца июня, а Exxon — о самом высоком показателе с 2022 года.

Политические дебаты и риск экспортных ограничений

Скачок доходов отрасли на фоне высоких цен для потребителей вызвал призывы к государственному вмешательству за пять недель до промежуточных выборов в США.

Представители Демократической партии настаивают на принятии законопроекта Big Oil Windfall Profits Tax Act по налогообложению сверхприбылей нефтяных компаний с последующим перераспределением средств в пользу потребителей в виде налоговых льгот. В частности, сенатор Ричард Блюменталь подчеркнул, что граждане переплачивают 50% за горючее, в то время как нефтяной сектор получает от этого сверхприбыли.

Кроме того, часть республиканцев из аграрных штатов требует ввести запрет на экспорт дизеля снизить расходы американских фермеров. Администрация Трампа рассматривает разные шаги по борьбе с высокими ценами, однако пока воздерживается от остановки экспорта, поскольку это может заставить НПЗ сократить производство и приведет к удорожанию бензина и авиационного горючего.

Представители нефтяной отрасли исключают обвинения. Старший вице-президент Американского института нефти (API) Дастин Мейер отметил, что переработка является циклическим бизнесом, а нынешние высокие цены отражают беспрецедентный сбой в мировых мощностях, а не действия отдельных компаний.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп готовит запрет на экспорт дизеля из США. Президент США Дональд Трамп настаивает на введении полного запрета на экспорт американского дизельного горючего. Такой шаг нефтяная отрасль США обсуждала за последние несколько недель, а возможное вступление в силу этих ограничений чревато тяжелыми последствиями для мирового и внутреннего энергетического рынка.