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Дата публикации

Почти 374 млрд грн: сколько правительство привлекло от ОВГЗ с начала года

гривна
Правительство привлекло 374 млрд грн от продажи ОВГЗ с начала 2026 года / Depositphotos

С начала 2026 года правительство привлекло от продажи и обмена ОВГЗ на аукционах почти 374 млрд грн в эквиваленте, а в течение военного положения — почти 2 401 млрд грн.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют данные депозитария Национального банка Украины

Результаты аукционов и выплаты по долгам

В течение января-сентября 2026 Министерство финансов привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 318,49 млрд грн, 452 млн дол. США и 696,7 млн. евро.

На погашение по внутренним долговым ценным бумагам за этот период направили 276,8 млрд грн, 650 млн дол. США и 557,8 млн. евро. Максимальная доходность гривневых ОВГЗ в сентябре составила 16,5% годовых.

В целом, с начала полномасштабного вторжения до конца сентября правительство привлекло на первичных аукционах 1,8 трлн грн, более 11,2 млрд дол. США и около 3,9 млрд евро. Погашения за это время достигли 1,27 трлн грн, 12,1 млрд дол. США и 3,47 млрд. евро.

Эффективную работу рынка поддерживают совместные усилия Кабмина и НБУ, в частности, благодаря механизмам обмена бумаг.

Структура портфеля и инвестиции граждан

По состоянию на 1 октября 2026 г. общий портфель ОВГЗ в собственности юрлиц составил 1153,1 млрд грн в эквиваленте.

В то же время, инвестиции физических лиц в государственные ценные бумаги достигли 167,5 млрд грн в эквиваленте, среди которых значительную долю занимают военные облигации.

Портфель военных ОВГЗ граждан вырос до 110,4 млрд грн по сравнению с 75,1 млрд грн год назад.

Напомним, по состоянию на начало сентября физические лица уже владели военными ОВГЗ на 109,7 млрд. грн. в эквиваленте. Годом ранее их портфель составил 78,7 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Бессараб

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