630 миллионов наличными: БЭБ разоблачило гигантскую сеть нелегальных обменников

Детективы Бюро экономической безопасности Украины в результате масштабной спецоперации изъяли более 630 млн грн в разной валюте по делу о сети нелегальных обменных пунктов.

Как пишет Dilo, об этом сообщил директор БЭБ Александр Цивинский.

Как работала теневая финансовая сеть

БЭБ совместно с Офисом Генерального прокурора разоблачило теневую структуру, через которую из легального оборота выводились десятки миллиардов гривен в год. Организацию использовали для легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем.

Уровень конспирации незаконных обменников полностью соответствовал их масштабам:

деятельность сети координировалась из одного центра;

на объектах обустроили скрытые хранилища, тайники и даже специальные тоннели для хранения наличных денег;

была предусмотрена тревожная кнопка, по сигналу мгновенно блокировавшая доступ к черновому финансовому учету.

Масштаб следственных действий и приоритеты БЕБ

Правоохранители провели одновременно 30 обысков на определенных объектах, зафиксировали необходимые доказательства и довели следственные действия до конца.

"Наличные, телефоны, техника, черновая бухгалтерия — только то, что видно в кадре. За этим — месяцы аналитики, установление связей и работы детективов. И все это — параллельно с аттестацией, сложным отбором персонала и критическим кадровым дефицитом", — отметил Цивинский.

Он подчеркнул, что в условиях ограниченного ресурса Бюро сейчас фокусируется, прежде всего, на схемах, которые создают самые критические риски для государственного бюджета. В настоящее время досудебное расследование и следственные действия продолжаются.

Напомним, в августе БЭБ уже разоблачил конвертцентр для агробизнеса, где для сокрытия доходов использовали более 60 компаний, а часть средств переводили в криптовалюту.