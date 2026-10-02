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Новости
Дата публикации

630 миллионов наличными: БЭБ разоблачило гигантскую сеть нелегальных обменников

гривны
БЭБ изъяло более 630 млн грн по делу нелегальных обменников / БЄБ

Детективы Бюро экономической безопасности Украины в результате масштабной спецоперации изъяли более 630 млн грн в разной валюте по делу о сети нелегальных обменных пунктов.

Как пишет Dilo, об этом сообщил директор БЭБ Александр Цивинский.

Как работала теневая финансовая сеть

БЭБ совместно с Офисом Генерального прокурора разоблачило теневую структуру, через которую из легального оборота выводились десятки миллиардов гривен в год. Организацию использовали для легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем.

Уровень конспирации незаконных обменников полностью соответствовал их масштабам:

  • деятельность сети координировалась из одного центра;
  • на объектах обустроили скрытые хранилища, тайники и даже специальные тоннели для хранения наличных денег;
  • была предусмотрена тревожная кнопка, по сигналу мгновенно блокировавшая доступ к черновому финансовому учету.

Масштаб следственных действий и приоритеты БЕБ

Правоохранители провели одновременно 30 обысков на определенных объектах, зафиксировали необходимые доказательства и довели следственные действия до конца.

"Наличные, телефоны, техника, черновая бухгалтерия — только то, что видно в кадре. За этим — месяцы аналитики, установление связей и работы детективов. И все это — параллельно с аттестацией, сложным отбором персонала и критическим кадровым дефицитом", — отметил Цивинский.

Он подчеркнул, что в условиях ограниченного ресурса Бюро сейчас фокусируется, прежде всего, на схемах, которые создают самые критические риски для государственного бюджета. В настоящее время досудебное расследование и следственные действия продолжаются.

Фото 2 — 630 миллионов наличными: БЭБ разоблачило гигантскую сеть нелегальных обменников
Фото 3 — 630 миллионов наличными: БЭБ разоблачило гигантскую сеть нелегальных обменников

Напомним, в августе БЭБ уже разоблачил конвертцентр для агробизнеса, где для сокрытия доходов использовали более 60 компаний, а часть средств переводили в криптовалюту.

Автор:
Татьяна Бессараб

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