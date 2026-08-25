Покупали за наличные деньги, выводили в крипту: БЭБ остановило масштабную аферу на рынке зерна

Детективы БЭБ в Киевской области вместе с Киберполицией разоблачили масштабный конвертационный центр для агробизнеса. Организаторы создали более 60 фиктивных фирм, чтобы помогать реальным компаниям скрывать доходы и уклоняться от налогов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Бюро экономической безопасности (БЭБ) .

Как работала теневая схема

Сделка была сосредоточена на торговле сельскохозяйственной продукцией. Злоумышленники скупали товар у производителей за наличные, полностью обходя бухгалтерский и налоговый учет.

Для дальнейшей продажи агропродукции на внутреннем рынке или для ее экспорта фигуранты подделывали документы. От имени подконтрольных фиктивных компаний они создавали товар искусственную историю происхождения, указывая ложные данные о его стоимости и характеристиках.

Это позволяло минимизировать налоговые обязательства, скрывать реальные доходы, а полученные денежные средства выводить в теневой оборот.

Легализация через криптовалюту

Чтобы избежать финансового мониторинга и скрыть следы незаконных транзакций, значительную часть доходов участники схемы обналичивали, а также конвертировали в виртуальные активы (криптовалюту).

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг причастных лиц. Следователи подробно исследуют движение и происхождение теневых средств.

Напомним, один из крупнейших производителей сигарет, работавший на Ровенщине, нанес бюджету ущерб на 2,3 миллиарда гривен. Директору предприятия объявлено подозрение в уклонении от уплаты акцизного налога из-за схемы с фиктивным "исчезновением" более 1,1 тысячи тонн табачного сырья.