Купували за готівку, виводили в крипту: БЕБ зупинило масштабну аферу на ринку зерна

Детективи БЕБ у Київській області разом із Кіберполіцією викрили масштабний конвертаційний центр для агробізнесу. Організатори створили понад 60 фіктивних фірм, щоб допомагати реальним компаніям приховувати прибутки й ухилятися від податків.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Як працювала тіньова схема

Оборудка була зосереджена на торгівлі сільськогосподарською продукцією. Зловмисники скуповували товар у виробників за готівку, повністю оминаючи бухгалтерський та податковий облік.

Для подальшого продажу агропродукції на внутрішньому ринку або для її експорту, фігуранти підробляли документи. Від імені підконтрольних фіктивних компаній вони створювали товару штучну історію походження, вказуючи неправдиві дані про його вартість та характеристики.

Це дозволяло мінімізувати податкові зобов'язання, приховувати реальні доходи, а отримані кошти виводити у тіньовий обіг.

Легалізація через криптовалюту

Щоб уникнути фінансового моніторингу та приховати сліди незаконних транзакцій, значну частину прибутків учасники схеми переводили у готівку, а також конвертували у віртуальні активи (криптовалюту).

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб. Слідчі детально досліджують рух та походження тіньових коштів.

Нагадаємо, один із найбільших виробників сигарет, який працював на Рівненщині, завдав бюджету збитків на 2,3 мільярда гривень. Директору підприємства оголошено підозру в ухиленні від сплати акцизного податку через схему з фіктивним "зникненням" понад 1,1 тисячі тонн тютюнової сировини.