Мільйони готівкою та фальшиві чеки: у Києві викрили мережу підпільних обмінників

У Києві податківці спільно з детективами Бюро економічної безпеки припинили діяльність нелегальної мережі пунктів обміну валют. Під час заходів контролю з незаконного обігу вилучено понад 1,6 млн грн, понад 138 тис. доларів США та майже 8 тис. євро.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

Схема роботи підпільних пунктів

Порушення в роботі мережі співробітники ДПС зафіксували ще на початку 2026 року:

Відсутність ліцензії та РРО: обмінні пункти не були внесені Національним банком України до офіційного Реєстру пунктів обміну валют і не мали права торгувати готівковою валютою. Операції проводили без застосування касових апаратів (РРО/ПРРО), а клієнтам видавали підроблені фіскальні чеки.

Нелегальний продаж пального: в обмінниках також продавали талони на пальне відомих мереж АЗС за готівку без проведення розрахунків через облікові системи.

Повторне відкриття та розслідування

Після перших перевірок суб'єкти господарювання були притягнуті до адміністративної та фінансової відповідальності й припинили роботу. Однак улітку пункти відновили нелегальну діяльність, що змусило податківців провести повторні перевірки та передати зібрані матеріали до Територіального управління БЕБ у Києві.

До порушників очікується застосування значних сум фінансових санкцій. Детективи БЕБ проводять досудове розслідування для встановлення всіх обставин і причетних осіб для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що податкова нарахувала бізнесу 500 млн грн штрафів. З початку 2026 року підрозділи аудиту ДПС провели понад 12 тисяч фактичних перевірок, за наслідками яких бюджет уже отримав понад 200 млн гривень.