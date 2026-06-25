Податкова нарахувала бізнесу 500 млн грн штрафів: які галузі потрапили під удар

З початку 2026 року підрозділи податкового аудиту Державної податкової служби (ДПС) провели понад 12 тисяч фактичних перевірок. За їхніми результатами до державного бюджету вже надійшло понад 200 млн гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДПС.

Загальна сума донарахованих фінансових санкцій наразі становить 500 млн гривень. Оскільки частина штрафів ще перебуває на стадії узгодження та сплати, обсяг надходжень до бюджету щоденно збільшується.

Топ-7 гучних порушень:

Автосалон на Київщині (Audi без чека): Під час контрольної закупівлі автомобіля Audi A3 податківці зафіксували продаж без видачі розрахункового документа. Перевірка показала, що автосалон систематично ігнорував РРО/ПРРО та належний облік операцій. Очікувана сума штрафів — понад 640 тис. грн .

Під час контрольної закупівлі автомобіля Audi A3 податківці зафіксували продаж без видачі розрахункового документа. Перевірка показала, що автосалон систематично ігнорував РРО/ПРРО та належний облік операцій. Очікувана сума штрафів — . Рекордний штраф у кафе Івано-Франківська: У закладі громадського харчування в центрі міста, де спільно працювали два ФОПи, виявлено масштабні порушення. У першого підприємця знайшли сімох неоформлених працівників (штраф — майже 9 млн грн ). Інший суб'єкт у цьому ж кафе продавав необлікований алкоголь на суму понад 150 тис. грн.

У закладі громадського харчування в центрі міста, де спільно працювали два ФОПи, виявлено масштабні порушення. У першого підприємця знайшли сімох неоформлених працівників (штраф — ). Інший суб'єкт у цьому ж кафе продавав необлікований алкоголь на суму понад 150 тис. грн. «Тіньовий» готель на Тернопільщині: Комплекс відпочинку з басейном та готельними номерами працював взагалі без державної реєстрації бізнесу та без РРО. Складено адмінматеріали для примусового залучення організатора до оподаткування.

Комплекс відпочинку з басейном та готельними номерами працював взагалі без державної реєстрації бізнесу та без РРО. Складено адмінматеріали для примусового залучення організатора до оподаткування. Нелегальні автомати з водою на Хмельниччині: Місцевий підприємець встановив і використовував понад 40 автоматів з продажу очищеної води без необхідного КВЕДу, без декларування об'єктів оподаткування та без РРО. Сума санкцій перевищила 1 млн грн .

Місцевий підприємець встановив і використовував понад 40 автоматів з продажу очищеної води без необхідного КВЕДу, без декларування об'єктів оподаткування та без РРО. Сума санкцій перевищила . Контрабандна техніка у Черкасах: У двох магазинах побутової техніки виявили товари (зокрема велокомп’ютери) без належного обліку на загальну вартість понад 1,65 млн грн . До порушників застосовано фінансові санкції.

У двох магазинах побутової техніки виявили товари (зокрема велокомп’ютери) без належного обліку на загальну вартість . До порушників застосовано фінансові санкції. Інтернет-торгівля косметикою: Компанія, яка продавала парфумерію через мережу, зберігала та реалізовувала продукцію без документів. Вартість необлікованого товару становила майже 800 тис. грн , наразі готуються штрафні санкції.

Компанія, яка продавала парфумерію через мережу, зберігала та реалізовувала продукцію без документів. Вартість необлікованого товару становила , наразі готуються штрафні санкції. Тракторні запчастини на Рівненщині: У магазині запчастин до сільгосптехніки підприємець не зміг підтвердити походження товарів. Вартість необлікованої продукції склала понад 450 тис. грн.

Рейди по кав'ярнях

Окрему увагу податківці приділили мережам кав'ярень у кількох регіонах. За результатами 14 перевірок загальна сума штрафів склала близько 1,1 млн гривень. Серед типових порушень: відмова клієнтам у розрахунку карткою, робота без фіскальних чеків та використання праці 9 неоформлених працівників. Інформацію про нелегальну зайнятість уже передано до Держпраці.

Нагадаємо, ДПС інформує, що підприємці отримали 40 тисяч повідомлень про низькі виторги та проблеми з РРО. Податкова служба активно впроваджує превентивні методи взаємодії з платниками податків. Надіслані інформаційні повідомлення допомагають представникам бізнесу своєчасно виявляти та виправляти можливі помилки в роботі з реєстраторами розрахункових операцій.