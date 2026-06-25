Налоговая начислила бизнесу 500 млн грн штрафов: какие отрасли попали под удар

С начала 2026 г. подразделения налогового аудита Государственной налоговой службы (ГНС) провели более 12 тысяч фактических проверок. По их результатам в государственный бюджет уже поступило более 200 млн. гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ГНС.

Общая сумма доначисленных финансовых санкций составляет 500 млн гривен. Поскольку часть штрафов еще находится в стадии согласования и уплаты, объем поступлений в бюджет ежедневно увеличивается.

Топ-7 громких нарушений:

Автосалон в Киевской области (Audi без чека): Во время контрольной закупки автомобиля Audi A3 налоговики зафиксировали продажу без выдачи расчетного документа. Проверка показала, что автосалон систематически игнорировал РРО/ПРРО и надлежащий учет операций. Ожидаемая сумма штрафов - более 640 тыс. грн .

Во время контрольной закупки автомобиля Audi A3 налоговики зафиксировали продажу без выдачи расчетного документа. Проверка показала, что автосалон систематически игнорировал РРО/ПРРО и надлежащий учет операций. Ожидаемая сумма штрафов - . Рекордный штраф в кафе Ивано-Франковска: В общепите в центре города, где совместно работали два ФЛП, выявлены масштабные нарушения. У первого предпринимателя нашли семерых неоформленных работников (штраф - почти 9 млн грн ). Другой субъект в этом же кафе продавал неучтенный алкоголь на сумму более 150 тыс. грн.

В общепите в центре города, где совместно работали два ФЛП, выявлены масштабные нарушения. У первого предпринимателя нашли семерых неоформленных работников (штраф - ). Другой субъект в этом же кафе продавал неучтенный алкоголь на сумму более 150 тыс. грн. «Теневая» гостиница в Тернопольской области: Комплекс отдыха с бассейном и гостиничными номерами работал вообще без государственной регистрации бизнеса и без РРО. Составлены админматериалы для принудительного привлечения организатора к налогообложению.

Комплекс отдыха с бассейном и гостиничными номерами работал вообще без государственной регистрации бизнеса и без РРО. Составлены админматериалы для принудительного привлечения организатора к налогообложению. Нелегальные автоматы с водой в Хмельницкой области: Местный предприниматель установил и использовал более 40 автоматов по продаже очищенной воды без необходимого КВЭДа, без декларирования объектов налогообложения и без РРО. Сумма санкций превысила 1 млн грн .

Местный предприниматель установил и использовал более 40 автоматов по продаже очищенной воды без необходимого КВЭДа, без декларирования объектов налогообложения и без РРО. Сумма санкций превысила . Контрабандная техника в Черкассах: В двух магазинах бытовой техники обнаружили товары (в том числе велокомпьютеры) без надлежащего учета на общую стоимость более 1,65 млн. грн . К нарушителям применены финансовые санкции.

В двух магазинах бытовой техники обнаружили товары (в том числе велокомпьютеры) без надлежащего учета на общую стоимость . К нарушителям применены финансовые санкции. Интернет-торговля косметикой Компания, продававшая парфюмерию через сеть, хранила и реализовывала продукцию без документов. Стоимость неучтенного товара составила почти 800 тыс. грн ., сейчас готовятся штрафные санкции.

Компания, продававшая парфюмерию через сеть, хранила и реализовывала продукцию без документов. Стоимость неучтенного товара составила ., сейчас готовятся штрафные санкции. Тракторные запчасти в Ровенской области: В магазине запчастей к сельхозтехнике предприниматель не смог подтвердить происхождение товаров. Стоимость неучтенной продукции составила более 450 тыс. грн .

Рейды по кафе

Отдельное внимание налоговики уделили сетям кофеен в нескольких регионах. По результатам 14 проверок общая сумма штрафов составила около 1,1 млн. гривен.

Среди типичных нарушений: отказ клиентам в расчете картой, работа без фискальных чеков и использование труда 9 неоформленных работников. Информация о нелегальной занятости уже передана в Гоструд.

Напомним, ГНС информирует, что предприниматели получили 40 тысяч сообщений о низких выручках и проблемах с РРО. Налоговая служба активно внедряет превентивные методы взаимодействия с налогоплательщиками. Отправленные информационные сообщения помогают представителям бизнеса своевременно выявлять и исправлять возможные ошибки в работе с регистраторами расчетных операций.