Налоговая и правоохранители создали группу по борьбе с выводом средств за границу

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) совместно с правоохранительными органами и финансовыми регуляторами создала межведомственную рабочую группу для противодействия масштабным схемам незаконного вывода средств за границу.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.

Решение об усилении координации было принято во время совместного совещания с участием руководства ключевых государственных институций: ГНС, Бюро экономической безопасности (БЭБ), Национального банка Украины, Гостаможслужбы, Госфинмониторинга и Офиса Генерального прокурора.

Накануне налоговики обнаружили масштабную сделку, в рамках которой более 2,3 тысяч компаний совершили фиктивные внешнеэкономические операции на сумму более 198 млрд грн, после чего фактически прекратили свое существование.

Как будет работать межведомственная группа

Стороны договорились по каждому случаю обменяться аналитикой, каждый случай будет отрабатываться отдельно и детально, будет сотрудничать над установлением полной цепи причастных лиц. Каждая компания, каждый человек будет отрабатываться шаг за шагом.

Кроме того, члены группы будут координировать действия по раннему выявлению рисковых внешнеэкономических операций, установлению организаторов схем, конечных выгодополучателей и фактическим контролерам компаний – нерезидентов, которые могут использоваться для незаконного вывода средств.

Каждое ведомство будет выполнять задачи в рамках своей законодательной компетенции, обеспечивая быстрый обмен финансовой и таможенной информацией.

Напомним, ГНС выявила признаки масштабной схемы вывода средств за границу через сеть рисковых хозяйствующих субъектов. Речь идет о более чем 2,3 тысячах компаний, которые совершили внешнеэкономические операции более чем на 198 млрд грн и после этого фактически исчезли.