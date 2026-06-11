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Часть споров будут разрешаться вне суда: налоговая разработала законопроект

ГНС разработала законопроект о налоговой медиации для бизнеса
ГНС разработала законопроект о налоговой медиации для бизнеса / ГНС

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) подготовила законопроект, внедряющий инструмент налоговой медиации. Это позволит бизнесу и налоговикам урегулировать часть споров во внесудебном порядке.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух во время X Международного форума "Медиация и Право".

Документ был наработан при консультационной поддержке Украинской академии медиации. В ближайшее время его передадут на рассмотрение в Министерство финансов.

Необходимость альтернативного инструмента обусловлена высокой нагрузкой на судебную систему. По данным ГНС, в настоящее время в судах находится около 65 тысяч налоговых споров, а ежегодно налоговая служба рассматривает от 10 до 13 тысяч жалоб в рамках административного обжалования.

Что предусматривает законопроект:

  • возможность урегулировать спор вне суда с участием независимого медиатора;
  • добровольность процесса для обеих сторон;
  • конфиденциальность процесса и поиск решения, которое будет приемлемым для плательщика и налоговой;
  • введение обязательного выполнения соглашения в случае достижения компромисса между сторонами;
  • если компромисс не достигнут – плательщик имеет право обратиться в суд или продлить административное обжалование.

"Не каждый налоговый спор должен заканчиваться в суде, потому что это потеря времени и ресурсов как для государства, так и для плательщика. Диалог между государством и бизнесом — это тот путь, который уже давно доказал свою эффективность", — подчеркнула Леся Карнаух.

В налоговой подчеркивают, что медиация не заменит действующие процедуры обжалования, а станет дополнительной возможностью для предпринимателей.

Напомним, в апреле 2026 года общий фонд государственного бюджета получил 302,6 млрд. грн. Государственная налоговая служба выполнила план на 104,2%, обеспечив дополнительные 3,8 млрд грн, а таможенная служба – на 101%, что принесло более 0,8 млрд грн.

Автор:
Татьяна Бессараб