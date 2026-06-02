Налоговая расширила "клуб белого бизнеса": у скольких компаний не будет проверок
Государственная налоговая служба Украины (ГНС) утвердила Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства (так называемый "Клуб белого бизнеса") по состоянию на май. В обновленный список вошел 9 251 предприятие.
По сравнению с предыдущим периодом количество добросовестных плательщиков выросло на 260 субъектов, или почти на 3%, что указывает на положительную динамику перехода отечественного бизнеса к прозрачной работе и ответственному выполнению налоговых обязательств.
Структура майского списка распределилась следующим образом:
8 673 юридических лиц, в том числе:
- 4 788 – юридических лиц на общей системе налогообложения,
- 476 – резидентов Действие Сити,
- 1 689 – юридических лиц – плательщиков единого налога ІІІ группы,
- 1720 – юридических лиц – плательщиков единого налога IV группы.
578 ФЛП, в том числе:
- 71 – ФЛП на общей системе налогообложения,
- 507 – ФЛП – плательщиков единого налога ІІІ группы.
Главной характеристикой "клуба белого бизнеса" остается его стабильность.
Более 82% участников (7603 субъекта хозяйствования) непрерывно удерживают свои позиции в рейтинге еще с марта, подтверждая системное соблюдение критериев ГНС.
Финансовый вклад этих компаний в государственную экономику является фундаментальным.
По итогам 2025 года включенные в список плательщики перечислили в сводный бюджет страны 298,6 млрд гривен, что обеспечило 14,6% всех налоговых поступлений Украины.
О том, как меняется работа предприятия после попадания в " Клуб белого бизнеса", читайте в материале Delo.ua.