Высокий уровень налогового доверия: "Клуб белого бизнеса" вырос почти на 9000 участников

Изменения в Налоговый кодекс повлияли на рост числа участников Перечня территорий с высоким уровнем налогового доверия, также известного как "Клуб белого бизнеса". По состоянию на 1 апреля в него включен 8991 налогоплательщик. Это на 1353 субъекта больше, чем в предыдущем отчетном периоде.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Среди участников - 8410 юридических лиц и 581 ФЛП. В разрезе систем налогообложения в список включено:

4789 плательщиков на общей системе;

3751 представитель упрощенной системы;

451 резидент Дія.City .

Участники списка работают в 19 секциях КВЭД, охватывающих почти все отрасли экономики. Закон обеспечивает равные возможности для вступления в список независимо от сферы деятельности или выбранной системы налогообложения. Обновленный список будет обнародован в течение апреля 2026 года.

Преимущества для участников

Основные преимущества для участников перечня включают: - мораторий на проведение некоторых видов документальных проверок; сокращение сроков камеральных и документальных проверок для получения бюджетного возмещения НДС; закрепление за плательщиком комплаенса-менеджера для быстрой коммуникации с налоговой.

Для включения в список предприятие должно соответствовать критериям уровня уплаты налогов (на прибыль, НДС) и средней заработной платы, которая должна быть не ниже средней по отрасли в регионе с коэффициентом 1,1.

Новые правила для расширения списка

Верховная Рада 3 декабря 2025 приняла изменения в законодательство, которые расширяют критерии для вступления в перечень плательщиков с высоким налоговым доверием. Новые нормы устраняют технические препятствия, обнаруженные при практическом применении правил.

Теперь компании могут попасть в список даже при наличии незначительных нарушений в течение последних трех месяцев. Главным условием является полная уплата штрафа. Также обновлены правила для предприятий, работающих в уникальных отраслях. Если компания является единственным представителем отрасли в регионе, уровень зарплаты будет сравниваться со средним показателем по стране в этой сфере. Если же предприятие единственное в своей отрасли в пределах всей Украины, оно должно обеспечивать среднюю зарплату не ниже двух минимальных выплат, установленных на 1 января отчетного года.