Високий рівень податкової довіри: "Клуб білого бізнесу" зріс майже на 9000 учасників

Зміни до Податкового кодексу вплинули на зростання кількості учасників Переліку територій з високим рівнем податкової довіри, також відомого як "Клуб білого бізнесу". Станом на 1 квітня до нього включено 8991 платник податків. Це на 1353 суб’єкти більше, ніж у попередньому звітному періоді.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

Серед учасників — 8410 юридичних осіб та 581 ФОП. У розрізі систем оподаткування до переліку включено:

4789 платників на загальній системі;

3751 представник спрощеної системи;

451 резидент Дія.City.

Учасники списку працюють у 19 секціях КВЕД, що охоплює майже всі галузі економіки. Закон забезпечує рівні можливості для вступу до переліку незалежно від сфери діяльності чи обраної системи оподаткування. Оновлений список оприлюднять протягом квітня 2026 року.

Переваги для учасників

Основні переваги для учасників переліку включають: мораторій на проведення деяких видів документальних перевірок; скорочення термінів камеральних та документальних перевірок для отримання бюджетного відшкодування ПДВ; закріплення за платником комплаєнс-менеджера для швидкої комунікації з податковою.

Для включення до списку підприємство має відповідати критеріям щодо рівня сплати податків (на прибуток, ПДВ) та середньої заробітної плати, яка має бути не нижчою за середню по галузі в регіоні з коефіцієнтом 1,1.

Нові правила для розширення переліку

Верховна Рада 3 грудня 2025 року ухвалила зміни до законодавства, які розширюють критерії для вступу до переліку платників із високою податковою довірою. Нові норми усувають технічні перешкоди, виявлені під час практичного застосування правил.

Відтепер компанії можуть потрапити до переліку навіть за наявності незначних порушень протягом останніх трьох місяців. Головною умовою є повна сплата штрафу. Також оновлено правила для підприємств, які працюють в унікальних галузях. Якщо компанія є єдиним представником галузі в регіоні, рівень зарплати порівнюватимуть із середнім показником по країні у цій сфері. Якщо ж підприємство є єдиним у своїй галузі в межах усієї України, воно має забезпечувати середню зарплату не нижче двох мінімальних виплат, встановлених на 1 січня звітного року.